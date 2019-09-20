Люди 14 месяцев скрывались в канализации - книга о Голокосте

Фото: Валерий Шмаков

На Book Forum в Львове представили статью писательницы и профессора Оли Гнатюк о евреях, которые во время Холокоста скрывались в канализации.

"Этот текст посвящен истории укрытия группы евреев, спасавшихся в канализации Львова 14 месяцев. Кажется, что такого не может быть, но это история чуда, которому помогают осуществиться обычные люди. Мы имеем свидетельства этих людей. Из большой группы евреев работникам канализации удалось спасти 9 человек", - рассказала Гнатюк, передает Gazeta.ua.

Автор: Валерий Шмаков Во Львове презентовали статью Оли Гнатюк

Скрываться в канализации помогал инженер Леопольд Соха. Сначала евреи платили ему деньги. Потом Соха, его жена Магдалена, и сотрудник Стефан Врублевский продолжали кормить и прятать людей за свой счет. Десять из двадцати еврейских беженцев выжили.

"Больше всего меня заинтересовало, что история рассказана различными способами разными лицами. Есть краткий пересказ Кристины Хигер. Она дала показания в 1947-м еврейской исторической комиссии. Через 60 лет издала книгу "Девочка в зеленом свитере". Между этим появляется книга Роберта Маршала "В канализации Львова". Она основана на свидетельствах отца Кристины. Автор хочет попасть и к другим уцелевшим. Они рассказывают одну и ту же историю по-другому", - говорит профессор.

Автор: Валерий Шмаков Во Львове презентовали статью Оли Гнатюк

Статья опубликована 28 номере журнала "Егупец".

Автор: Валерий Шмаков Во Львове презентовали статью Оли Гнатюк

Во Львове на Book Forum презентовали путеводитель "Тени еврейского города". Книга посвящена истории еврейской общины Львова. Путеводитель написал историк Андрей Козицкий.