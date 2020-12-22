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вторник, 22 декабря 2020 14:03

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

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Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию
Львовский национальный театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой первым из украинских театров вошел в международную ассоциацию "Опера Европа". Фото: Афиша Львова

Львовский национальный театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой вошел в международную ассоциацию "Опера Европа". Первым из украинских театров стал ее членом.

В начале апреля в Польше "Опера Европа" устроила конференцию "Разные потоки — одна река". Тогда в Варшавскую национальную оперу съехались почти 100 директоров опер Европы. Руководитель Львовской оперы Тадей Эдер в первый раз получил приглашение на это собрание. Он единственный представлял оперные театры стран СНГ.

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"Это престижно в первую очередь для Украины, — говорит заведующая отделом информации оперы Надежда Труш. — Нас оценили не за здание, хотя наше помещение — пример комфорта и красоты. Дирекция "Опера Европа" отметила, что наш коллектив — высокопрофессиональный. У нас работает 550 человек. Известны прежде всего исполнением итальянской классики - оперы и балета. Еще у нас хорошие декорации, не схематические".

Украинка Оксана Лынив в Германии получила титул "Лучший дирижер 2020 года".

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Дата
22
декабря

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

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