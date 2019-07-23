Режиссер Лука Гуаданьино снимет молодежный сериал с Хлоей Севиньи в главной роли. Будет называться "Мы те, кто мы есть", будет выходить на американском телеканале HBO.

Расскажет о 14-летнем Фрейзере Уилсоне, что вместе с родителями переезжает на военную базу в Италию. Там он знакомится со сверстниками и переживает первую любовь.

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Также в актерский состав войдут Кайл МакЛоклен и Миа Гот. Съемки начнутся в Италии в конце июля.

Американский актер Кайл МакЛоклен получил известность прежде всего благодаря телесериалам. В 1990-1991 гг. играл в культовом "Твин Пикс" Дэвида Линча, затем в "Отчаянных домохозяйках" и "Секс и город".