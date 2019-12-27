Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

С легкой руки Райнер появилось представление о "оскаровском проклятии". Фото: из открытых источников

Сегодня пятая годовщины после смерти немецкой актрисы Луизы Райнер. Она стала первая актрисой, получившей два "Оскара" и была первой, награжденной этой премией в течение двух лет подряд. На момент смерти была старейшей лауреатом премии, Райнер было 104 года.

Впервые она появилась на сцене в 1928 в театре Дюмонт своего родного города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали самые ожидаемые фильмы 2020

Будучи еврейкой, накануне аншлюса вынуждена была уехать в Голливуд в 1935 году. При содействии Луиса Б. Майера снялась в нескольких крупных проектах его студии: "Большой Зигфильд" (1936), "Добрая земля" (1937) и "Большой вальс" (1938). За роли в первых двух картинах она выиграла "Оскара". Такой успех был беспрецедентный для иностранки, однако по словам самой Луизы, эти две премии - худшее, что произошло в ее карьере. С легкой руки Райнер появилось представление о "оскаровском проклятии": выиграв заветную статуэтку, актер уже не может сыграть ничего достойного.

После ухода из кино Луиза стала эпизодически появляться на телевидении. Луиза Райнер имеет Звезду на Голливудской аллее славы.