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понедельник, 30 декабря 2019 13:05

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

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Луиза Райнер стала первой обладательницей двух &quot;Оскаров&quot;
С легкой руки Райнер появилось представление о "оскаровском проклятии". Фото: из открытых источников

Сегодня пятая годовщины после смерти немецкой актрисы Луизы Райнер. Она стала первая актрисой, получившей два "Оскара" и была первой, награжденной этой премией в течение двух лет подряд. На момент смерти была старейшей лауреатом премии, Райнер было 104 года.

Впервые она появилась на сцене в 1928 в театре Дюмонт своего родного города.

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Будучи еврейкой, накануне аншлюса вынуждена была уехать в Голливуд в 1935 году. При содействии Луиса Б. Майера снялась в нескольких крупных проектах его студии: "Большой Зигфильд" (1936), "Добрая земля" (1937) и "Большой вальс" (1938). За роли в первых двух картинах она выиграла "Оскара". Такой успех был беспрецедентный для иностранки, однако по словам самой Луизы, эти две премии - худшее, что произошло в ее карьере. С легкой руки Райнер появилось представление о "оскаровском проклятии": выиграв заветную статуэтку, актер уже не может сыграть ничего достойного.

После ухода из кино Луиза стала эпизодически появляться на телевидении. Луиза Райнер имеет Звезду на Голливудской аллее славы.

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Дата
30
декабря

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

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