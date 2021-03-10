"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры

Twitter пришлось удалять многочисленные посты по жалобам правообладателя. Фото: Warner Bros.

Подписчики стримингового сервиса HBO Max получили возможность заблаговременно увидеть режиссерскую версию фильма Зака Снайдера "Лига справедливости", премьера которого должна состояться 18 марта.

8 марта супергеройский фильм запускался при выборе в медиатеке ленты "Том и Джерри", пишет The Hollywood Reporter. Трансляция длилась около часа. Пользователи начали публиковать в Twitter спойлеры и скриншоты.

"Лига справедливости" Зака Снайдера временно была доступна на HBO Max, но ошибку устранили в течение нескольких минут", - заявили представители WarnerMedia.

Twitter пришлось удалять многочисленные посты по жалобам правообладателя. Некоторые скриншоты доступны до сих пор.

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Режиссер Зак Снайдер снимал "Лигу справедливости" в 2017-м. Досрочно покинул проект из-за самоубийства дочери. Вместо него ленту заканчивал Джосс Уидон. "Лигу справедливости" раскритиковали из-за огромных дыр в сюжете и плохого монтажа. Лента провалилась в прокате, не отбив бюджет в $300 млн. Перевыпущенная версия продлится 4 часа.