Лазерное шоу под Бетховена: анонсировали концерт, после которого дети полюбят классику

Президентский оркестр сыграет классику и джаз для детей. Фото: SOLARIS agency

3 ноября в столичном Доме художника состоится концерт "Мастера иллюзии и оркестр".

Президентский оркестр исполнит классические и джазовые произведения в собственной обработке. В то же время состоится лазерное шоу, а также будут выступать фокусники-иллюзионисты The Magic Family.

Так организаторы концерта хотят привлечь внимание детей к классике и джазу.

Инициатором проекта стала продюсер Стелла Красовская.

"По образованию я дирижер, - говорит Красовская. - Знаю лучшие образцы такой музыки. Классика - как одежда от кутюр. И то, и другое - неоспоримое качество, проверенное временем. Часто люди говорят, что не любят классику. Они просто слушали эту музыку краем уха, не прилагая усилий. Часто признаются, что ни разу не слышали оркестр вживую, только в записи. Это все равно что смотреть на море через экран телевизора. В Европе оркестры играют везде, у нас - только в филармонии. Если будем слушать больше классики, а не шансона или попсы - изменится наше мышление. Делаем концерт, чтобы заинтересовать этим малышей. Объединяем с шоу иллюзионистов, потому что они любят глазами, обращают внимание на яркие образы ".

Концерт "Мастера иллюзии и оркестр" станет первым в рамках проекта "Классика плюс". К следующим шоу планируют привлекать известных украинских музыкантов.

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