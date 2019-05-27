ЛакиБукс выбрал ТОП-5 детского нонфикшена для подарка библиотекам - Рустам Гильфанов

Благотворительный издательский проект ЛакіБукс презентовал "Книжку про сміття" на Книжном Арсенале и выбрал ТОП-5 научно-популярных книг для подростков, чтобы подарить детским библиотекам страны. Об этом рассказал инициатор проекта, соучредитель IT-компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

"Книжный Арсенал 2019, как всегда порадовал посетителей, как интересным подбором культурных событий, так и огромным количеством книжных новинок. Не обошли издатели вниманием и сферу подросткового научпопа, хотя изданий в этой группе все еще не так много, как хотелось бы видеть нам, - рассказывает Гильфанов, - В этом году мы решили выбрать лучшие новинки в жанре подросткового нон-фикшена и подарить их маленьким читателям".

ТОП-5 детской научно-популярной литературы Книжного Арсенала 2019 по версии ЛакіБукс выглядит следующим образом:

Автор: ВСЛ

• "Однакові чи різні? Геноміка" Доктор Франсиско Хавьер Соберон Майнеро и Моника Берґна. Видавництво Старого Лева

Мексиканская книга с прекрасными графическими иллюстрациями расскажет, как развивалась генетическая мысль, и к каким постулатам она пришла сегодня. Книга может стать приятным и увлекательным приглашением в мир современной генетики, которую называют одной из главных наук этого столетия.

• "Дивовижна наука. 70 захопливих експериментів, які можна провести вдома" Роб Битти и Сэм Пит. Издательство #Книголав

Что может привлечь к науке больше, чем интересные наглядные и увлекательные эксперименты. Ничего! - уверяют школьников всех поколений. Эта книга полностью посвящена именно тому, чтобы продемонстрировать, как скучные параграфы из учебников выглядят в жизни. И сделать это полностью самостоятельно (ну, может с небольшой помощью родителей)!

Автор: ВСЛ

• "Лесеві історії. Експериментуй та дізнавайся" Юля Смаль. Видавництво Старого Лева

Еще одна книга, посвященная освоению практической части науки. Но в книге украинки Юли Смаль интересные эксперименты является частью художественной повести о Марке, Аленке и Лесике. Именно они станут проводниками для читателя в мир науки и предоставят читателю все необходимые объяснения экспериментов и явлений, которые предлагают наблюдать.

• "Як все у світі влаштоване, 100 кроків до науки и як до цього додумалися" Лиза Джейн Гиллеспи. Издательство "Вівсянка"

Удивительно яркое издание кратко и интересно позволит окунуться в мир науки, уделив внимание всем основным интересным темам, и дав читателю представление о различных сферах науки наиболее популярных сейчас. Как развивались знания в каждом из этих направлений и к чему пришли сейчас - все в этой книге.

• "Вінчі й Едісон" Сергей Пантюк. Издательство "Фонтан казок"

И, конечно, ни один топ невозможен без темы, которая всегда в центре внимания школьников - динозавры. Познавательная повесть о братьях из будущего, написанная при участии настоящего палеонтолога, относится к жанру научной фантастики, - то есть жизни динозавров описана здесь без выдумок, а так, как ее представляет современная наука.

Именно эти 5 книг бесплатно пополнят фонды 15 библиотек 7 областей Востока и Юга Украины в подарок от ЛакіБукс уже в начале следующего месяца.

Представители проекта считают, что кроме указанных в топе, не следует пропускать и другие научно-популярные издания, которые будут интересны для подростков. Например, серию книг "Суперові факти для дітей" от издательства "Моя книжкова полиця", в которую вошли "Крута математика", "Крута фізика" и "Крута архітектура", "Таємне життя грошей" от издательства Vivat, Видавництво Старого Лева подготовило очень актуальные "Конституція і я", "Політику для початківців", "100 фактів про Космос" и "Професора Дивоока", посвященного оптическим иллюзиям, и еще много других книг от самых разных украинских издательств.