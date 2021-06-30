Квентин Тарантино написал роман

Американский режиссер Квентин Тарантино написал свой первый роман. Книга основана на его фильме "Однажды… в Голливуде". Фото: IMDb

Американский режиссер Квентин Тарантино написал книгу на основе своего фильма "Однажды в ... Голливуде". Это его дебютный роман.

Картина "Однажды в ... Голливуде" вышла в 2019-м. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

1960-е, бывшая звезда вестернов Рик Далтон и его дублер-каскадер имеют сложности с работой, стремятся остаться в кинобизнесе. Одновременно с этим в Голливуде секта Чарльза Мэнсона готовит убийство актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Поланского. Живут по соседству с Риком Далтоном, по сюжету.

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Роман раскрывает детали, не попавшие в сценарий. Так, книга дает ответ на озвученный в ленте вопрос, убивал ли каскадер Клифф Бут свою жену. Тарантино пишет что да: это произошло случайно, и герой об этом очень жалел, но в преступлении не сознался.

Фильм "Однажды в ... Голливуде" получил две премии Оскар: за лучшую работу художника и мужскую роль второго плана. Для Брэда Питта статуэтка за исполнение роли Клиффа Бута стала первой актерской наградой от Американской киноакадемии.