Квентин Тарантино написал роман

 
Ексклюзивы
1/5
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 90
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 891
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 243
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1206
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 477
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1386
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Фото
Все фото
9
9
10
29
10
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
Сто лучших от &quot;Земли&quot; до &quot;Киборг&quot;: составили грандиозный рейтинг украинских фильмов
Сто лучших от "Земли" до "Киборг": составили грандиозный рейтинг украинских фильмов
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Назвали самую красивую книгу Украины
Назвали самую красивую книгу Украины
Видео
Все видео
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 774
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2160
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1026
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 00:45

Квентин Тарантино написал роман

  Комментировать
Квентин Тарантино написал роман
Американский режиссер Квентин Тарантино написал свой первый роман. Книга основана на его фильме "Однажды… в Голливуде". Фото: IMDb

Американский режиссер Квентин Тарантино написал книгу на основе своего фильма "Однажды в ... Голливуде". Это его дебютный роман.

Картина "Однажды в ... Голливуде" вышла в 2019-м. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

1960-е, бывшая звезда вестернов Рик Далтон и его дублер-каскадер имеют сложности с работой, стремятся остаться в кинобизнесе. Одновременно с этим в Голливуде секта Чарльза Мэнсона готовит убийство актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Поланского. Живут по соседству с Риком Далтоном, по сюжету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарантино заканчивает режиссерскую карьеру

Роман раскрывает детали, не попавшие в сценарий. Так, книга дает ответ на озвученный в ленте вопрос, убивал ли каскадер Клифф Бут свою жену. Тарантино пишет что да: это произошло случайно, и герой об этом очень жалел, но в преступлении не сознался.

Фильм "Однажды в ... Голливуде" получил две премии Оскар: за лучшую работу художника и мужскую роль второго плана. Для Брэда Питта статуэтка за исполнение роли Клиффа Бута стала первой актерской наградой от Американской киноакадемии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квентин Тарантино написал роман». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 10701
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 7704
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5940
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 5787
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 4869
Культура
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
 Просмотров: 90
Музыкальный стартап: украинские разработчики представили платформу для продвижения артиста
Музыкальный стартап: украинские разработчики представили платформу для продвижения артиста Просмотров: 18
Сталлоне и Бельмондо сошлись на ринге
Сталлоне и Бельмондо сошлись на ринге
 Просмотров: 261
В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо
В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо Просмотров: 351
Начались съемки продолжений успешных блокбастеров
Начались съемки продолжений успешных блокбастеров Просмотров: 126
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 40
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть