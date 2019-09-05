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четверг, 05 сентября 2019 12:25

Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
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4 августа в Киеве состоялась премьера фильма "Запрещенный". Эксминистр Владимир Емельян, Егор Соболев с женой-телеведущая Маричка Падолко и ее коллегой Лидой Таран
Фото: tabloid.pravda.com.ua
4 августа в Киеве состоялась премьера фильма "Запрещенный". Эксминистр регионального развития Геннадий Зубко
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4 августа в Киеве состоялась премьера фильма "Запрещенный". Ссупруги Alyosha и Тарас Тополя

4 августа в Киеве состоялась премьера фильма "Запрещенный".

Фильм о поэте и диссиденте Василие Стусе посетили известные политики и деятели культуры, пишет Taблоoid.

Раньше на такие мероприятия ходил Петр Порошенко с супругой Мариной, но на этот раз их не было. Не пришел и действующий президент Владимир Зеленский.

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Первыми на фильм пришли эксминистр Евгений Нищук, Владимир Емельян, Геннадий Зубко и другие известные культурные и политические деятели. Виктор Медведчук на премьеру не появился.

4 сентября в Киеве состоялся допремьерный показ биографического фильма "Заборонений" о Василие Стусе. Ленту показали в годовщину смерти поэта и политзаключенного. На показ пришли те, кто близко знал Стуса, представители диссидентского движения, общественные деятели, сообщает "Столичный регион".

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Дата
05
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