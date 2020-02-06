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суббота, 08 февраля 2020 11:25

Ксенофобия - это реакция на смешивание культур - Борис Захаров

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Ксенофобия - это реакция на смешивание культур - Борис Захаров

Сейчас очень ускорилось время. То, на что раньше уходили тысячелетия и века, сейчас человек проживает за несколько лет или десятилетий. Идет стремительное развитие цивилизации, глобализации, механизмов коммуникации. Поэтому культуры очень быстро проникают друг в друга, поэтому у людей часто возникает ксенофобия через неприятие чужого. Идея в том, что искусство должно эти фобии преодолевать, - считает правозахистик и поэт Борис Захаров. Он некоторое время организовывал проект "Искусство толерантности".

"Есть разные культурные традиции, и есть два способа их хранения: музейный - это сохранение в первозданном виде, чистый фольклор, и глобальный - это привнесение доли своей культуры в культуру глобальную, когда национальные мотивы сочетаются с джазом, с современной музыкой. Например, многочисленные аранжировки "Щедрик" Леонтовича, которые известны в мире. Это пример того, как украинская музыка вплетена в мировую. Или когда сочетаются несколько этнических традиций.

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Меня сейчас очень интересует разнообразная ближневосточная музыка, североафриканская, культура сефардов в сочетании с современной классической музыкой. Этим моя жена Марина Захарова больше занимается. Она пишет музыку, играет на фортепиано и поет в своем проекте "Marinita". У нее много совместных проектов с известными музыкантами из Израиля, Польши, Венгрии, США. Последний очень интересный проект - с перкусионистом Орхан Агабейли, гитаристом Евгением Седько и израильской звездой, мастером игры на кяманча - Марком Элиягу.

Интервью с Борисом Захаровым читайте в журнале "Країна".

Мультикультурализм - явление общественной жизни, которое заключается в сосуществовании в рамках одного общества многих культур. Также этим словом называют философское мировоззрение и философскую теорию, которые утверждают, что наличие в обществе множества культур - это естественное состояние общественной жизни и к нему надо относиться соответственно. С точки зрения мультикультурализма крайностью и отклонением от нормы является попытка утвердить в общественной жизни одну единственную "общепринятую" культуру, часто бывает в обществах тоталитарного типа.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
08
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