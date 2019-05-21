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четверг, 23 мая 2019 15:51

"Криминальное чтиво" получил гран-При Каннского кинофестиваля

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23 мая 1994 года на Каннском кинофестивале во Франции состоялась премьера фильма американского режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Лента получила Гран-при — "Золотую пальмовую ветвь".

Тарантино мечтал создать трилогию в стиле нуарного детектива. Серия должна была называться Black Mask в честь одноименного журнала, который в 1920-х публиковал криминальную хронику и детективные рассказы. Однако первые пробы сценария стали основой другого фильма режиссёра "Бешеные псы".

После окончания работы над лентой, Тарантино вернулся к трилогии. Он изменил название проекта на Pulp Fiction, ссылаясь не на отдельное издание, а на целый жанр дешевых массовых журналов.

Большинство ролей были написаны под конкретных актёров. Пригласил звезду 1970-х Джона Траволту — героя своего детства. Для актёра это был шанс вернуться на большие экраны после долгого забытья. Отдельно роли писались и для Сэмюэла Л. Джексона, Тима Рота и Аманды Пламмер. В роли боксёра Бутча Тарантино хотел видеть голливудскую звезду. Планировал предложить роль Сильвестру Сталлоне, но она досталась Брюсу Уиллису. Он стал самым дорогим актёром "Криминального чтива" и получил гонорар в $1 млн.

Автор: filmaffinity
  Тарантино режиссирует сцену с Брюсом Уиллисом
Тарантино режиссирует сцену с Брюсом Уиллисом

"Криминальное чтиво" состоит из пяти историй, которые воспроизводятся в нехронологичном порядке и объединяются общими героями. Первые три истории рассказывают про гангстеров Винсента Вега и Джулса Уинфилда, которые исполняют поручения криминального авторитета Марселласа Уолеса. Они должны вернуть имущество своего босса и попадают в перестрелку. Винсент также получает задание "выгулять" жену Уолеса Мию. Их вечер заканчивается спасением девушки от передозировки.

Вторая история рассказывает о боксёре Бутче, который получает от Уолеса деньги за то, что проиграет в следующем поединке. Его такие условия не устраивают, и он нарушает сделку.

Первая и финальная сцены фильма — история ограбления ресторана мелкими грабителями Ринго и Йоландой. В этом заведении, по случайному стечению обстоятельств, завтракают Вега и Уинфилд.

Автор: filmaffinity
  Съемка сцены с ограблением ресторана
Съемка сцены с ограблением ресторана

Кинокритики журнала Time отметили, что "Криминальное чтиво" впечатляет зрителя, "как укол адреналина в сердце". Фильм при бюджете $8 млн получил кассовые сборы в $214 млн. Американский кинокритик Джин Сискел поставил "Криминальное чтиво" в один ряд с фильмами "Психо" Альфреда Хичкока, "Бонни и Клайд" Артура Пенна и "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика. Журналист заявил, что эти фильмы "взволновали уставшую индустрию и метко изобразили, насколько скучным и однообразным стало современное кино".

Успех на Каннском фестивале принёс мировую известность не только режиссёру, но и актёрам. Квентин Тарантино прославил Уму Турман и Сэмюэла Л. Джексона, сделав их звёздами.

Джон Траволта, взлёт которого после диско-фильма "Бриолин" оказался недолговременным, вернул себе потерянную славу. За съемки в "Криминальном чтиве" он получил гонорар в $140 тис. Следующие предложение оказались лучшими: $5 млн за фильм "Достать коротышку" и $10 млн за роль в фильме "Майкл".

Брюс Уиллис тоже отвоевал утраченные позиции. Он получил предложение от Люка Бессона и снялся в фильме "Пятый элемент".

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В 2019 года Тарантино вернулся на Каннский кинофестиваль с премьерой фильма "Однажды в Голливуде". Это история телевизионного актёра Рика Долтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублёра Клиффа Бута (Брэд Питт), которая развивается на фоне событий, связанных с сектой серийного убийцы Чарльза Менсона.

Автор: Мария Богатикова
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Дата
23
мая

"Криминальное чтиво" получил гран-При Каннского кинофестиваля

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