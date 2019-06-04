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среда, 05 июня 2019 21:45

Ковбои, супергерои и легенда поп-музыки: на какие фильмы пойти в кино с 6-го июня

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Ковбои, супергерои и легенда поп-музыки: на какие фильмы пойти в кино с 6-го июня
Английский актер Тэрон Эджертон в роли певца Элтона Джона, фильм "Рокетмен". pitchfork.com

6-го июня в украинских кинотеатрах состоятся премьеры фильмов, среди которых супергеройский блокбастер, музыкальная драма и вестерн. Предлагаем ознакомиться с самыми яркими новинками недели.

"Люди Икс: Темный феникс", реж. Саймон Кинберг. США.

Люди с паранормальными способностями всегда были изгоями, а потому вынуждены держаться вместе. Они создали объединение под названием "Люди Икс". Теперь в их руках есть огромная сила. "Люди Икс" стоят на защите планеты. На этот раз команде придется столкнуться со сложным выбором. Одна из них, девушка Джин Грей, получила огромную силу и превратилась в существо, которое называют "Темным фениксом". "Люди Икс" не могут позволить, чтобы невероятная разрушительная сила была в руках одного человека. Они задаются вопросом, что важнее - жизнь одного из них, или всех людей планеты.

"Билли Кид", реж. Винсент Д'Онофрио. США.

Подросток Билли столкнулся со смертью отца, исчезновением старшей сестры. Он живет во времена ковбоев на диком западе США и каждый день видит вооружении перепалки. Парень знакомится со своим тезкой - жестоким бандитом Билли Кидом. За головорезом охотится опытный шериф. Парень вместе с бандитом пытаются уйти от представителя закона.

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"Рокетмен", реж. Декстер Флетчер. Англия, США.

Застенчивый английский подросток виртуозно играет на пианино и мечтает стать звездой поп-музыки. Со временем он превратится в знаменитость мирового масштаба Элтона Джона. Перед этим парень пройдет через наркотики алкоголь и безответственное половую жизнь.

6 июня в Украине состоится премьера американского музыкального фильма "За мечтой". Скромная девушка-подросток решает продемонстрировать свой талант на местном песенном конкурсе. Это будет испытанием не только для ее голоса, но и ее для честности и человечности. Это режиссерский дебют актера Макса Мингеллы. Главную роль исполнила Эль Фаннинг.

Автор: Артём КУРИХИН
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Дата
05
июня

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