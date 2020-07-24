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пятница, 24 июля 2020 11:17

Коронавирус помешал выходу трех основных блокбастеров Disney

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Коронавирус помешал выходу трех основных блокбастеров Disney
Дисней задержала и отложила выпуск своих трех основных фильмов. Фото: pixabay

Выпуски фильмов "Аватар", "Звездные войны" и "Мулан" отложила компания Disney.

Причиной стала ситуация с коронавирусом, сообщает ВВС.

"Дисней задержала и отложила выпуск своих трех основных фильмов", - написали в сообщении.

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Сиквел "Аватара" выйдет в декабре 2022 года, а следующий фильм из вселенной "Звездных войн" - в декабре 2023 года.

Ремейк истории о Мулане полностью исключили из графиков.

Премьеру одного из самых дорогих украинских фильмов, исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина отложили на неопределенный срок. Была запланирована на 10 ноября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса работа над фильмом приостановилась.

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