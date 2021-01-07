Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 846
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 603
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 2295
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2304
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4545
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 126
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 5850
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 243
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4572
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 189
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 07 января 2021 08:25

Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года

  Комментировать
Автор: Amazon
  Первый комикс о Тарзане вышел в американской газете в 1929-м. Его перепечатывали знаменитые сейчас супергеройские вселенные DC и Marvel. Делали кроссоверы Тарзана с Бэтменом, Суперменом и Женщиной-кошкой.
Первый комикс о Тарзане вышел в американской газете в 1929-м. Его перепечатывали знаменитые сейчас супергеройские вселенные DC и Marvel. Делали кроссоверы Тарзана с Бэтменом, Суперменом и Женщиной-кошкой.

7 января 1929 года вышел комикс о Тарзане - персонаже писателя-фантаста Эдгара Райса Берроуза. Написал о нем 24 книги.

Иллюстрации к полосе с Тарзаном создал Хэл Фостер, известный комиксами о вселенной короля Артура.

Комикс выходил вплоть до 2002 года, поэтому в целом над ним работали 13 художников. Заимствовали сюжеты из книг Берроуза. В некоторых выпусках добавили Дэвида Иннеса и Джона Картера.

До 1950 года комиксы про Тарзана перестали иметь заголовки. Их перепечатывали в Western Publishing, DC Comics, Marvel Comics и Dark Horse Comics. Сделали кроссоверы Тарзана с Бэтменом, Суперменом и Женщиной-кошкой. Издатели тогда считали, что серия будет продаваться меньше, если читатели будут воспринимать ее как новую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали сериал, который больше всего нелегально скачивали в 2020 году

Заграницу комикс продавали по странице. Однако образ дикаря не воспринимали одобрительно за пределами США. Адаптировать и изменять персонажа Берроуз не позволял. В Германии в 1954 году комиксы про Тарзана стали первыми запрещенными публикациями. Федеральный департамент по вопросам СМИ назвал его вредным для юных читателей.

Сервис Netflix снимает сериал о Конане-варваре. Это воин из произведений американского писателя-фантаста Роберта Говарда. Самый известный исполнитель роли Конана в одноименных фильмах 1980-х - Арнольд Шварценеггер.

Корни Конана - из киммерийцев. Проживали на территории современного юга Украины с IX по VII в. до н.э. В рассказе "Железный демон" Конан фигурирует как гетман козаков. С ними воевал против империи Туран. Объединил в военный лагерь вокруг вымышленной реки Запорозка, из которой пошла Запорожская Сечь, по сюжету.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года

Самое читаемое
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 18639
Экс-возлюбленная нового &quot;холостяка&quot; назвала его нарциссом с комплексами
Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами
5
 Просмотров: 10530
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 9459
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8919
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 8784
Культура
Репортаж львовянина вошел в ТОП-10 от National Geographic
Репортаж львовянина вошел в ТОП-10 от National Geographic Просмотров: 288
Украинская Wikipedia назвала самые популярные статьи 2020 года
Украинская Wikipedia назвала самые популярные статьи 2020 года Просмотров: 144
Шевченко дописал "Заповіт"
Шевченко дописал "Заповіт"
 Просмотров: 297
"Книга года - 2020" объявила короткие списки
"Книга года - 2020" объявила короткие списки Просмотров: 99
Определили слово года
Определили слово года
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Братство выступило за объединение славян в единую державу
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
Голосов: 447
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть