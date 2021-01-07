Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года

Автор: Amazon Первый комикс о Тарзане вышел в американской газете в 1929-м. Его перепечатывали знаменитые сейчас супергеройские вселенные DC и Marvel. Делали кроссоверы Тарзана с Бэтменом, Суперменом и Женщиной-кошкой.

7 января 1929 года вышел комикс о Тарзане - персонаже писателя-фантаста Эдгара Райса Берроуза. Написал о нем 24 книги.

Иллюстрации к полосе с Тарзаном создал Хэл Фостер, известный комиксами о вселенной короля Артура.

Комикс выходил вплоть до 2002 года, поэтому в целом над ним работали 13 художников. Заимствовали сюжеты из книг Берроуза. В некоторых выпусках добавили Дэвида Иннеса и Джона Картера.

До 1950 года комиксы про Тарзана перестали иметь заголовки. Их перепечатывали в Western Publishing, DC Comics, Marvel Comics и Dark Horse Comics. Сделали кроссоверы Тарзана с Бэтменом, Суперменом и Женщиной-кошкой. Издатели тогда считали, что серия будет продаваться меньше, если читатели будут воспринимать ее как новую.

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Заграницу комикс продавали по странице. Однако образ дикаря не воспринимали одобрительно за пределами США. Адаптировать и изменять персонажа Берроуз не позволял. В Германии в 1954 году комиксы про Тарзана стали первыми запрещенными публикациями. Федеральный департамент по вопросам СМИ назвал его вредным для юных читателей.

Сервис Netflix снимает сериал о Конане-варваре. Это воин из произведений американского писателя-фантаста Роберта Говарда. Самый известный исполнитель роли Конана в одноименных фильмах 1980-х - Арнольд Шварценеггер. Корни Конана - из киммерийцев. Проживали на территории современного юга Украины с IX по VII в. до н.э. В рассказе "Железный демон" Конан фигурирует как гетман козаков. С ними воевал против империи Туран. Объединил в военный лагерь вокруг вымышленной реки Запорозка, из которой пошла Запорожская Сечь, по сюжету.