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понедельник, 31 мая 2021 00:45

Комедия с Жюльет Бинош выходит в прокат - трейлер

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Комедия с Жюльет Бинош выходит в прокат - трейлер
Французская актриса Жюльет Бинош сыграла в фильме "Школа хороших жен". В кинотеатрах с 1 июля. Фото: Arthouse Traffic

Французская комедия "Школа хороших жен" выйдет в украинский прокат 1 июля. Трейлер фильма появился на YouTube-канале кинокомпании Arthouse Traffic.

"После смерти мужа Полетта начинает самостоятельно управлять семейным бизнесом - школой для домохозяек. Учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного уюта. Но накануне мая 1968-го все идет наперекосяк: ее дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир", - говорится в синопсисе.

Главную роль исполнила Жюльет Бинош. Актерами второго плана стали Йоланда Моро, Ноэми Львовски, Эдуард Баэр, Франсуа Берлеан. Режиссер - Мартен Прово.

Лента получила национальную кинопремию Франции "Сезар" за лучший дизайн костюмов.

Премьера в Украине состоялась в рамках фестиваля "Французская весна".

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10 июня в украинский прокат выходит драма "Пролетая над гнездом кукушки" 1975 года. В главной роли - американский актер Джек Николсон.

Чтобы избежать заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, которые установила жестокая старшая медсестра Милдред Рэтчед. Не желая с ними мириться, решается на бунт, по сюжету.

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