Коллектив из Донецкой области победил во всеукраинском чемпионате по современной хореографии

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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понедельник, 02 декабря 2019 12:42

Коллектив из Донецкой области победил во всеукраинском чемпионате по современной хореографии
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23 ноября в Киеве состоялся чемпионат The Battle of the Stars, всеукраинский конкурс по современной хореографии. В чемпионате приняли участие коллективы и солисты из 20 городов Украины. Всего зрители увидели 190 хореографических постановок в течение одного дня.

Это второй конкурс, который организовывают хореографы Александра Вахлиовская и Анна Скопненко, но первый - с собственной командой.

Автор: Студия FOCUS
  Организаторы чемпионата Анна Скопненко (слева) и Александра Вахлиовская (вторая слева) с жюри конкурса
Организаторы чемпионата Анна Скопненко (слева) и Александра Вахлиовская (вторая слева) с жюри конкурса

"Первый конкурс The Battle of the Stars нам помогли организовать люди с большим опытом организации фестивалей. Но мы не были до конца удовлетворены результатом. Поэтому решили учесть все погрешности первого конкурса и провести настоящий чемпионат самостоятельно. Как говорят, хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам, - рассказывает Вахлиовская. - Поэтому мы решили организовать собственную команду. И все сложилось".

Автор: Студия FOCUS
  Участники чемпионата – танцевальный коллектив Chudiki
Участники чемпионата – танцевальный коллектив Chudiki

"Наша цель - поддержка и развитие молодежи в Украине, содействие самореализации талантливых детей. Поэтому мы решили заняться проведением конкурсов, чтобы дать им площадку, на которой они смогут показать все свои умения и утвердиться в своих силах. Мы пытаемся с каждым разом привлекать все больше хороших команд", - отмечает Скопненко.

Автор: Студия FOCUS
  Участники чемпионата
Участники чемпионата

В жюри организаторы пригласили топовых звезд шоу-биза и профессионалов хореографии. Участников судили финалистки телепроекта "Танцуют все" Кристина Заяц и Екатерина Белявская, хореограф-постановщик клубных шоу в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, хореограф телевизионного проекта "Майданс" Иван Козак Jozzz, украинская Прима-балерина Национальной оперы Украины, Народная артистка, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар. Но больше всего участники ждали пятого судью. Им стал британский хореограф, работавший с мировыми артистами Kylie Minogue, Madonna, Geri Halliwell (Spice Girls), Jennifer Lopez, судья телепроекта "Танцы со звездами" Франциско Гомес.

Автор: Студия FOCUS
  Участница чемпионата – Ева Загребельная
Участница чемпионата – Ева Загребельная

Участники сражались в битве за первые места в номинациях Classic, Folk, Ballroom dance, Original, Modern, Jazz, Modern Jazz, Jazz Funk, Dance-show, Street, Contemporary.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танцевальный фестиваль в Киеве длился 15 часов

Жюри отметили высокий уровень хореографической подготовки участников, раздав 28 первых мест.

Наивысший бал, а соответственно и гран-при чемпионата получил коллектив из Мирнограда Донецкой области - студия танца "Свой стиль".

Автор: Студия FOCUS
  Гран-при и кубок чемпионата получил коллектив из Мирнограда Донецкой области - студия танца "Свой стиль"
Гран-при и кубок чемпионата получил коллектив из Мирнограда Донецкой области - студия танца "Свой стиль"

"Выражаем огромную благодарность организаторам конкурса The Battle of the Stars. Организация на высшем уровне! Тайминг просчитан до минуты, шикарная сцена, звук! А от жюри мы просто в восторге! Наши дети были на одной сцене с такими профессионалами! Спасибо за яркие эмоции и впечатления!" - отметили руководители коллектива-победителя "Свой стиль".

Организаторы, в свою очередь, поблагодарили всех, кто принял участие в Битве Звезд.

"Спасибо всем, кто участвовал в создании и проведении этой битвы! Спасибо командам, которые приехали к нам! Дети, вы классные, успехов вам и вашим руководителям", - отметила Скопненко.

Автор: Студия FOCUS
  Участники чемпионата – шоу-балет Dance Style
Участники чемпионата – шоу-балет Dance Style

Через пару дней после чемпионата организаторы уже приступили к подготовке к следующему конкурсу и объявили первого члена жюри весенней Битвы Звезд. Им станет хореограф Владислав Яма.

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02
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