Коллектив из Донецкой области победил во всеукраинском чемпионате по современной хореографии

23 ноября в Киеве состоялся чемпионат The Battle of the Stars, всеукраинский конкурс по современной хореографии. В чемпионате приняли участие коллективы и солисты из 20 городов Украины. Всего зрители увидели 190 хореографических постановок в течение одного дня.

Это второй конкурс, который организовывают хореографы Александра Вахлиовская и Анна Скопненко, но первый - с собственной командой.

Автор: Студия FOCUS Организаторы чемпионата Анна Скопненко (слева) и Александра Вахлиовская (вторая слева) с жюри конкурса

"Первый конкурс The Battle of the Stars нам помогли организовать люди с большим опытом организации фестивалей. Но мы не были до конца удовлетворены результатом. Поэтому решили учесть все погрешности первого конкурса и провести настоящий чемпионат самостоятельно. Как говорят, хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам, - рассказывает Вахлиовская. - Поэтому мы решили организовать собственную команду. И все сложилось".

Автор: Студия FOCUS Участники чемпионата – танцевальный коллектив Chudiki

"Наша цель - поддержка и развитие молодежи в Украине, содействие самореализации талантливых детей. Поэтому мы решили заняться проведением конкурсов, чтобы дать им площадку, на которой они смогут показать все свои умения и утвердиться в своих силах. Мы пытаемся с каждым разом привлекать все больше хороших команд", - отмечает Скопненко.

Автор: Студия FOCUS Участники чемпионата

В жюри организаторы пригласили топовых звезд шоу-биза и профессионалов хореографии. Участников судили финалистки телепроекта "Танцуют все" Кристина Заяц и Екатерина Белявская, хореограф-постановщик клубных шоу в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, хореограф телевизионного проекта "Майданс" Иван Козак Jozzz, украинская Прима-балерина Национальной оперы Украины, Народная артистка, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар. Но больше всего участники ждали пятого судью. Им стал британский хореограф, работавший с мировыми артистами Kylie Minogue, Madonna, Geri Halliwell (Spice Girls), Jennifer Lopez, судья телепроекта "Танцы со звездами" Франциско Гомес.

Автор: Студия FOCUS Участница чемпионата – Ева Загребельная

Участники сражались в битве за первые места в номинациях Classic, Folk, Ballroom dance, Original, Modern, Jazz, Modern Jazz, Jazz Funk, Dance-show, Street, Contemporary.

Жюри отметили высокий уровень хореографической подготовки участников, раздав 28 первых мест.

Наивысший бал, а соответственно и гран-при чемпионата получил коллектив из Мирнограда Донецкой области - студия танца "Свой стиль".

Автор: Студия FOCUS Гран-при и кубок чемпионата получил коллектив из Мирнограда Донецкой области - студия танца "Свой стиль"

"Выражаем огромную благодарность организаторам конкурса The Battle of the Stars. Организация на высшем уровне! Тайминг просчитан до минуты, шикарная сцена, звук! А от жюри мы просто в восторге! Наши дети были на одной сцене с такими профессионалами! Спасибо за яркие эмоции и впечатления!" - отметили руководители коллектива-победителя "Свой стиль".

Организаторы, в свою очередь, поблагодарили всех, кто принял участие в Битве Звезд.

"Спасибо всем, кто участвовал в создании и проведении этой битвы! Спасибо командам, которые приехали к нам! Дети, вы классные, успехов вам и вашим руководителям", - отметила Скопненко.

Автор: Студия FOCUS Участники чемпионата – шоу-балет Dance Style

Через пару дней после чемпионата организаторы уже приступили к подготовке к следующему конкурсу и объявили первого члена жюри весенней Битвы Звезд. Им станет хореограф Владислав Яма.