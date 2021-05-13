"Коли твоя телочка тебя любит и думает, что ты лев": Latexfauna написали гимн лета

Latexfauna презентовали клип Bounty. Фото: Афиша

Киевская группа Latexfauna презентовала клип Bounty. Его снял израильский режиссер Инди Хаит.

"Этот трек - гимн нашего лета. Включайте его в тачке, на вечеринке, когда чилите на море или в басике, или направляетесь в закат. Это песня о том, как классно, когда тебе харашо, когда в мопеде полный бак, и ты тулишь вдоль Индийского океана, а твоя телочка тебя любит и думает, что ты лев. А ты думаешь, что ты алабай, но это уже неважно. Важно, что здесь и сейчас тебе настолько харашо, шо сами божественные радуги тебе завидуют", - говорится в описании.

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Latexfauna выступает в жанре дрим-поп. Одна из особенностей - использование в текстах суржика. Коллектив начинался как студенческое увлечение, сейчас - успешний проект. В 2020 году журнал Rolling Stone написал статью об украинской музыке. Среди наиболее интересных групп вспомнили и Latexfauna.