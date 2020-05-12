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вторник, 12 мая 2020 17:35

Книжный арсенал перенесли на май 2021 года

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Книжный арсенал перенесли на май 2021 года
Часть программы "Книжного арсенала" перенесли в онлайн. фото https://unsplash.com

10-й фестиваль "Книжный арсенал-2020", который должен был состояться 20-24 мая, переносят на 26-30 мая 2021 года.

Тема нынешнего фестиваля - "Оптимисты и скептики". Ее куратор литературовед Ростислав Семкив. Часть программы Книжного арсенала перенесли в онлайн. В частности, с 19 мая по 10 июня состоится полная профессиональная программа "Литература на экспорт", направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей. Об этом сообщает пресс-служба Арсенала.

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Книжный арсенал является международным событием, которое ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, свыше 200 издателей и культурных институтов, порядка 55 тыс. посетителей. Украинское правительство определило критерии ослабления карантина, однако массовые собрания людей и открытия границ станут возможны нескоро.

Работники концертной индустрии устраивают акцию, чтобы получить от правительства план выхода культурной сферы из карантина. Сейчас креативная индустрия и зрелищные мероприятия находятся в забвении.

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