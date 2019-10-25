Книгу об истории технологий от ЛакиБукс представили на ярмарке во Франкфурте - Сергей Токарев

Книгу проекта ЛакіБукс "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" Андрея Тужикова представили на украинском стенде Франкфуртской книжной ярмарки. В этом году в немецком Франкфурте-на-Майне представлены более 7450 компаний, организаций и издательств из более 100 стран мира.

Лозунгом украинского стенда стала фраза Ukraine: History of Stories. На национальном стенде площадью 140 кв. м были представлены 28 издательств, почти 5 тыс. наименований, а также экспозиция Украинского института книги с тремя каталогами: современной украинской прозы, поэзии и детских книг. Именно в каталог детских книг попала "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" Андрея Тужикова.

"Целью создания детского каталога была демонстрация зарубежным экспертам и издателям потенциала, который есть у украинских книг сегодня. Уже несколько лет мы наблюдаем большой успех на мировой арене украинских иллюстраторов. Они стабильно получают награды и интерес публики. И мы решили не выставлять отдельно самих иллюстраторов и их работы, а продемонстрировать уже готовые издания. Таким образом мы надеемся привлечь внимание еще к украинским авторам и издательствам", – рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью Украинского института книги Юлия Лактионова.

"Научно-популярные книги для детей – огромный пласт литературы, который только развивается в современной Украине. Нам приятно, что книги ЛакіБукс пользуются спросом не только среди детей, но и в профессиональной среде", – говорит инициатор проекта, IT-бизнесмен и соучредитель компании Lucky Labs Сергей Токарев.

Украину на выставке представляли Олег Сенцов, Андрей Курков, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Татьяна Малярчук и Ирэна Карпа. В ходе ярмарки на украинском стенде проходили дискуссии и презентации: о Чернобыльской зоне, крымских татарах, национальных меньшинствах и гендерном равенстве.

Франкфуртская ярмарка – крупнейшая в мире, она насчитывает 285 тыс. посетителей, 7,5 тыс. компаний-участников, 4 тыс. событий, которые освещают 10 тыс. журналистов и блогеров. Лозунг ярмарки - Ideas that move the world. Ярмарка непрерывно проходит с 1949-го.