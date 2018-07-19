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четверг, 19 июля 2018 14:45

Клип Русланы "Світанок" снимали в Донецке
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20 лет назад состоялась премьера песни и клипа "Світанок" певицы Русланы. Песню, которая вошла в современную историю новых хитов Украины, до сих пор слышат на украинских радиостанциях.

20 лет назад состоялась премьера клипа Русланы "Світанок", первые кадры сняли в Донецке
Фото: фото предоставлено "Master Management"
20 лет назад состоялась премьера клипа Русланы "Світанок", первые кадры сняли в Донецке
20 лет назад состоялась премьера клипа Русланы "Світанок", первые кадры сняли в Донецке
20 лет назад состоялась премьера клипа Русланы "Світанок", первые кадры сняли в Донецке
20 лет назад состоялась премьера клипа Русланы "Світанок", первые кадры сняли в Донецке

На экранах кинотеатров и на телевидении, на радио и в общественных местах - везде звучала песня Русланы со строками, которые стали хитом и звучат до сих пор: "Де він, мій День, де мій Світанок, де Сонце зійде...".

"Світанок" принес настоящую популярность артистке. Эта песня получила приз "Золотая Жар-птица-98" в номинации "Лучшая песня года". Клип на эту песню тоже стал лучшим видеоклипом года. Она создала множество фан-клубов. На этой песне выросло целое поколение.

В годовщину премьеры Руслана рассказала, как создавали видеоклип. Над продакшеном работала донецкая команда. Первые кадры у фонтана, которым начинается видео, сняли на центральной площади Донецка.

"Когда приехали со съемками во Львов, в Карпаты, то услышали: "Руслана, почему киногруппа и режиссер из Донецка. Неужели никого во Львове не нашли?". А когда приехали в Донецк, там упрекнули: "Почему Руслана?", - вспоминает Руслана. - Сначала это было достаточно большим недоразумением для окружающих с обеих сторон. Но в процессе работы все изменилось. Рассвет объединил от восхода до заката. И Украина у нас одна, была и будет!".

Во время съемок в Карпатах надо было ловить восход солнца. Оно восходило очень быстро. Съемочная группа провела в горах две недели, чтобы отснять кадры для клипа.

"Світанок" стал для меня одним из главных песен на концертах. Сегодня "Світанок" - это уже больше, чем просто песня. Это наш гимн оптимизма, веры, когда придет, наступит Украинский рассвет. Рассвет наших надежд, мечтаний, надежд, которые оживут в реальной жизни", - делится Руслана.

Над клипом, в который вошли кадры старинных ночных улиц Львова и сложные режимные съемки в Карпатах, работали полтора месяца.

"В первый съемочный день лил сильный дождь. Никто не сомневался, что Руслана с ее решительным характером выйдет на съемочную площадку в любую погоду, но вот не откажет ли техника, были сомнения.

Герой эпизода - петух был заменен на другого петуха, потому что первый оказался непослушным в кадре. По всей Украине искали девочку, которая сыграла роль маленькой Русланы.

Теперь через 20 лет, уже несколько взрослых девушек, которых пробовали на эту роль, написали Руслане свои детские воспоминания, как интересно было проходить кастинги. В клипе использовали самые современные на то время технологии монтажа.

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Украинская этно-группа "Фолькнеры" представил клип на песню "Сальвия".

Его съемки проводились на Кипре с участниками коллектива - супругами Яриной Квиткой и Владимиром Муляром.
Первый кадр снимали в каньоне возле города Лимасол.
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Дата
19
июля

Клип Русланы "Світанок" снимали в Донецке

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