Кириленко поддержал введения санкций против российских издательств

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поддержал идею введения санкций против 12 российских издателей. Фото: Прямий

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поддержал идею Госкомтелерадио о введении санкций против 12 российских издателей, которые выдают и распространяют литературу антиукраинского содержания.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - отметил Кириленко.

Реагуючи на звернення громадськості та Держкомтелерадіо,підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв,які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 7 мая 2018 г.

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1 января 2017 вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Документом запрещается ввоз в Украину издательской продукции, которая по содержанию направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти.

5 книг, которые стоит прочитать каждому украинском, об истории и выдающихся деятелей истории Украины. Их посоветовали Gazeta.ua издатели из Черкасс. Продавали издание на Черкасском книжном фестивале 7-9 апреля.