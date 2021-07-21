Кинокритики назвали 100 лучших украинских фильмов всех времен

Автор: dovzhenkocentre.org Иван Миколайчук в фильме "Тени забытых предков" 1964-го сыграл пастуха Ивана Палийчука. Влюбляется в соседку Маричку из вражеского рода Гутенюков. Планируют пожениться. Но когда юноша отправляется на заработки, девушка срывается со скалы в горную реку и погибает. Иван пытается забыть возлюбленную, но не выходит. Умершая начинает ему казаться. Драма заняла первое место в рейтинге 100 лучших украинских фильмов всех времен по версии кинокритиков

Лучшим украинским фильмом назвали "Тени забытых предков" режиссера Сергея Параджанова 1964 года. Возглавил топ-сотню лент в истории отечественного кино.

Рейтинг составил Национальный центр Александра Довженко при участии Союза кинокритиков Украины и независимых киноэкспертов. Опубликовали на официальном сайте культурного учреждения.

В список вошли 68 игровых картин, 26 документальных и шесть анимационных. Наиболее ранняя - "Ордер на арест" 1926-го, самая свежая - "Земля голубая, будто апельсин" 2020-го.

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Сокуратор проекта, режиссер и кинокритик Станислав Битюцкий рассказал о цели и особенностях рейтинга и некоторых фильмах, попавшие на высокие места.

- К 30-летию Независимости решили взглянуть на историю развития украинского кинематографа. Чтобы понять, как меняется канон и наше отношение к режиссерам и их работам, - говорит Битюцкий. - Это важная инициатива. Составление подобных подборок - традиционное дело для культурных институций всего мира. Нужно было сделать и в Украине. У нас проводились время от времени лишь локальные опросы. Но такого масштабного - никогда.

Как проходил опрос?

- Длился с июня по октябрь 2020-го. Пригласили 97 респондентов - киноведов, критиков, журналистов, отборщиков фестивалей. Предлагался инклюзивный подход в выборе лент. Без ограничений по типам, жанрам, хронометражу и годами выхода на экраны.

Получили 71 ответ. Приняли участие 45 мужчин и 26 женщин. Семь из них работали на момент создания рейтинга за границей, остальные - в Украине. В своих списках в целом вспомнили 186 названий. Можно было с дополнительными объяснениями к выбранным фильмов или без. Многие ленились. Комментарии дали где-то около десяти экспертов.

Топ-100 мы сформировали по двум критериям. Учитывали количество упоминаний и место ленты в индивидуальных топ-10. К каждой картине подготовили синопсис и небольшой киноведческий доклад.

Почему этот рейтинг нужен? Может стать ориентиром для зрителей?

- Во-первых, переосмысливает канон. Показывает, что сегодня знаем об истории нашего кино. Является попыткой структурировать национальное наследие. Во-вторых, выполняет просветительскую миссию. Это идеальный черновик для тех, кто хочет что-то узнать и посмотреть. К тому же многие имена до сих пор мало известны. Надеюсь, этот список откроет их для широкой общественности. Например, Андрея Дончика или Александра Игнатушу.

Далеко не все ленты будет легко найти для просмотра.

- Да. Поэтому Довженко-Центр планирует следующий шаг - сделать медиатеку, где большинство картин будут доступны.

Какой режиссер имеет больше фильмов в рейтинге?

- Чаще всего упоминаются ленты Киры Муратовой. В перечень попали восемь ее работ. Также среди лидеров - Александр Довженко, Юрий Ильенко и Сергей Лозница. Есть по четыре произведения каждого.

Почему "Тени забытых предков" заняли первое место?

- В течение всего опроса шли рядом с "Землей" Александра Довженко. Мы до последнего не знали, кто из них победит. Но лучшей эксперты все же признали работу Параджанова.

"Тени забытых предков" олицетворяли вершину поэтического кино. Стали поворотным событием для развития украинской культуры второй половины ХХ века. Начиная от диссидентского скандала на премьере в кинотеатре "Украина". Продолжая противостоянием режиссеров-последователей поэтической школы с советской цензурой. Заканчивая превращением фильма в икону стиля для молодого кино независимой Украины.

Произведение чрезвычайно интересно смотреть сейчас. Даже вне политического контекста и не только ради просветительского момента. Благодаря его новаторскому языку, яркому визуальному ряду, участию ключевых фигур тогдашнего кино.

Почему в первую десятку не попала "Пропавшая грамота"?

- Фильм Бориса Ивченко занял 12 место. Рейтинг лишь подтверждает тот факт, что это один из самых недооцененных классических фильмов. Невероятное произведение. Однако или не все смотрели, или не все признали.

Что еще удивило в рейтинге?

- Для меня обидно, что мало называли "Дорогой ценой" Марка Донского и "Вечер на Ивана Купала" Юрия Ильенко и Людмилы Колесник. А шедевр Ильенко "Лесная песня. Мавка" вообще никто не вспомнил. Не попал также "Оберег" Николая Рашеева.

Рейтинг продемонстрировал, какие есть пробелы в знании кинематографического наследия. Часть критиков больше называли премьеры последних времен и 1920-х, 1980-х, 1990 годов. Но совсем редко - созданные в течение 1930-1950 годов. Эти десятилетия мало известны даже среди специалистов.

Но это символично. Рейтинг и распределение мест показывают даже не столько состояние отечественного кино, а насколько разбираемся в нем.

Какие интересные ленты из первой десятки стоит отметить?

- Последнее десятилетие - самое представленное. 24 фильма рейтинга - сняты в течение 2010-х. Однако в топ-10 вошел единственный фильм за все тридцать лет независимой Украины. Это драма Мирослава Слабошпицкого "Племя" 2014-го. Уникальность в том, что полностью снята на жестовом языке. Не звучит ни одно слово. Получила три награды в Каннах и затем гораздо больше на десятках киносмотров. Это самая титулованная отечественная лента. Олицетворяет все то, чем было фестивальное кино "нулевых". Медленные интонации, отстраненность, жестокость - это энциклопедия тогдашнего артхауса. Оператором был Валентин Васянович, три режиссерские работы которого попали в сотню.

На пятом месте - "Каменный крест" 1968-го. Один из самых страшных и прекрасных фильмов. История создания невероятная. Это полностью авторская работа молодого режиссера. Первый большой самостоятельный опыт в кино Леонида Осыки. Ему не было еще и 30-ти. После того, как на студии Довженко спас фильм "Кто вернется - долюбит", получил карт-бланш снять, что хочет. Сделал экранизацию новелл Василия Стефаника. Но говорят о разном. Писатель - об эмиграции в начале 1900-х из Галичины в Америку. Осыка же держит в голове знание о сталинском терроре, исчезновениях, допросах и убийствах людей. Этот лейтмотив будто скрывает за произведениями Стефаника. При этом ленту выпускают в прокат, тогда как куда более невинные запрещали. Вошла в пантеон всесоветский, а затем украинский.

На седьмой позиции - "Полеты во сне и наяву" Романа Балаяна 1983-го. Фильм, который в последнее время обсуждают больше всего. В Довженко-Центре прошла выставка, посвященная ленте. Также вышла одноименная книга о ней. Это знаковый срез эпохи. Изображает драму советского интеллигента, который выпадает из системы. Символично показывает характерный момент перед перестройкой, когда многие не понимали, что происходит вокруг.

Десятое место занял "Вавилон XX" 1979-го. Иван Миколайчук - одна из самых знаковых персон украинского кино. Известен прежде всего как актер. При этом также снял два фильма. Один из них - дебют "Вавилон XX" о жизни одноименного села, экранизация романа "Лебединая стая" Василия Земляка. Как по мне, это то, чем могло стать поэтическое кино. Которое фактически началось с Александра Довженко, расцвело в 1960-х и превратилось в определенное клише. Миколайчук пытался что-то с ним сделать, изменить, осовременить. Его смерть в 46-летнем возрасте - большая трагедия. Мы потеряли выдающегося кинематографиста, который мог еще много творить.

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11 из 100 фильмов рейтинга покажут на большом экране во время нынешнего Одесского международного кинофестиваля. Вошли в программу украинской ретроспективы "Независимые". Это ленты "Приятель покойника" Вячеслава Криштофовича, "Племя" Мирослава Слабошпицкого, "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык, "Счастье мое" Сергея Лозницы, "Кислородный голод" Андрея Дончика, "Шамара" Натальи Андрейченко, "Настройщик" и "Письмо в Америку" Киры Муратовой, "Путники" Игоря Стрембицкого, "Шел трамвай девятый номер" Степана Коваля, "Засыплет снег дороги" Евгения Сивоконя. Подборка приурочена к 30-летию независимости Украины. 12-й ОМКФ пройдет с 14 по 21 августа.