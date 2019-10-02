Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено

Фильм "Холодная кровь" снимали в капать. Фото: youtube.com

Показали трейлер фильма "Холодная кровь" с Жаном Рено в главной роли. Ленту снимали в Карпатах (национальный парк "Синевир"), США и Канаде.

Мировым дистрибьютором фильма является Universal, в Украине - MMD UA, сообщает Госкино.

Лента рассказывает о серийном убийце, который устроил себе спокойную старость в домике на берегу живописного горного озера, где он живет в одиночестве. Но однажды рядом с его домом происходит несчастный случай - девушка разбивается на мотосанях. И киллер впервые спасает чужую жизнь.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг - опять одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень - наемный убийца Генри, такой же одинокий, каким был и Леон. Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивые . Во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Все украинцы, с которыми мы общались, очень тепло к нам относились. Я действительно чувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что мы сможем найти здесь еще какие-то новые проекты, ведь страна и люди чрезвычайно в открытые", - рассказывает Жан Рено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере "Малефисенты"

Режиссер и сценарист Фредерик Петижан одобрительно отозвался об украинских киношниках.

"Они очень стараются выполнить свою работу наилучшим образом. Я очень непростой человек в работе. Но, несмотря ни на что, вся команда работает очень слаженно. Часть фильма мы снимали на берегу карпатского озера Синевир. Пейзажи в этих местах идеально совпали с теми, что я себе представлял, работая со сценарием. Впечатления от этих мест не испортили даже длительные морозы", - отметил Петижан.

В фильме также снялись Сара Линд, Дэвид Гяси, Игорь Цишкевич, Джо Андерсон. В украинский прокат триллер выйдет 17 октября.

Премьеры кинолент в октябре будут поражать обновленными сюжетами старых фильмов и продолжениями давно известных историй. Gazeta.ua создала подборку самых ожидаемых кинопремьер этого месяца.