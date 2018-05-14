"Кіборги" виклали у вільний доступ

В свободный доступ выложили украинский фильм "Киборги" Ахтема Сеитаблаева Фото: То є Львів

В свободный доступ выложили украинский фильм "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

Картина о защитниках Донецкого аэропорта вышла в прокат 7 декабря 2017-го. 9 мая, в День победы, ее показали на телеканале "1+1", а затем обнародовали в сети.

В сентябре 2014-го отряд украинских добровольцев впервые приезжает в Донецкий аэропорт. Бои за стратегически важный объект продолжаются уже 4 месяца. Новоприбывшие должны отбыть 2 недели боевого дежурства, по сюжету.

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6 главных героев фильма - собирательный образ бойцов. Среди них - кадровый военный ВСУ, добровольцы разного возраста и социального происхождения. Музыкант из состоятельной семьи, который тайком убежал на войну, имеет позывной "Мажор".

Фильм получил 6 "Золотих дзиґ". "Киборги" назвали "Лучшим фильмом". Вячеслав Довженко получил награду "Лучший актер в главной роли". В драме сыграл бойца с позывным "Серпень". Он - командир "киборгов", националист с Западной Украины. Виктор Жданов - "Лучший актер второго плана". Играет добровольца с позывным "Дед", родом из Полтавщины. Также ленту отметили за сценарий и грим.

14 марта в Вашингтоне состоялся первый в США показ украинского фильма "Киборги". Фильм представили в Конгрессе США в рамках дискуссии "Российская гибридная война против Украины. Глобальный ответ на глобальную угрозу".