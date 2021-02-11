Киану Ривз сыграет россиянина

Актер Киану Ривз может воплотить роль злодея Крейвена из киновселенной Marvel. Пока не подписал договор с киностудией.
"Мы ведем с Киану Ривз переговоры почти всегда, когда разрабатываем новый фильм. Не знаю, присоединится ли он когда-нибудь к Marvel, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это", - говорит президент Marvel Кевин Файги.
"Крэйвен" станет спин-оффом к серии фильмов "Человек-паук". Экранизирует режиссер Джей Си Чендор.
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Крейвен - один из противников Человека-паука. Настоящее имя - Сергей Кравинов. Рос в семье русского аристократа. Когда отец стал пить, был вынужден стать вором. Из-за отсутствия денег скитался по миру, оказался в Африке. Там стал охотником. Получил сверхспособности из микстуры, сваренной из растений джунглей.
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