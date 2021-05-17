Выйдет анимационный сериал "А что, если? .." об альтернативных супергероях Marvel. В частности Капитан Америка станет зомби. Фото: IGN

Выйдет анимационный сериал "А что, если? .." бо альтернативных супергероях Marvel. Производством займется студия Disney.

В сериале расскажут, какой могла бы быть вселенная комиксов Marvel, если бы судьба супергероев сложилась иначе. Например, Капитан Америка станет зомби, его девушка Пегги Картер будет выбрана для испытания сыворотки суперсолдата и станет Капитаном Британией. Т'Чалла, то есть Черная Пантера, станет Звездным Лордом.

"А что, если? .." выйдет в августе 2021 года на Disney +.

На фоне пандемии, компания больше вкладывается в производство сериалов для стриминговой платформы. После успеха "ВандаВижн", появились "Локи", "Сокол и Зимний солдат", "Соколиный глаз".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Marvel выпускает сериал "Локи"

Вышел трейлер анимационного сериала "M.O.D.O.K.". Это злодей студии Marvel под именем Mental Organism Designed Only for Killing. Дословно - Психический Организм, предназначенный только для убийства. У персонажа есть кризис среднего возраста.