Капитан Америка станет зомби

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 810
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1386
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3699
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 819
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 603
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 747
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
6
7
10
24
6
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
&quot;Я одержим и ненасытный. Живу без выходных&quot;: художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Видео
Все видео
Дэвид Линч снял клип
Дэвид Линч снял клип
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Monatik и The Hardkiss имеют сильных конкурентов - музыкальный критик о премии YUNA 2021
Monatik и The Hardkiss имеют сильных конкурентов - музыкальный критик о премии YUNA 2021
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 855
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 774
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 414
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 378
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 07:05

Капитан Америка станет зомби

  Комментировать
Капитан Америка станет зомби
Выйдет анимационный сериал "А что, если? .." об альтернативных супергероях Marvel. В частности Капитан Америка станет зомби. Фото: IGN

Выйдет анимационный сериал "А что, если? .." бо альтернативных супергероях Marvel. Производством займется студия Disney.

В сериале расскажут, какой могла бы быть вселенная комиксов Marvel, если бы судьба супергероев сложилась иначе. Например, Капитан Америка станет зомби, его девушка Пегги Картер будет выбрана для испытания сыворотки суперсолдата и станет Капитаном Британией. Т'Чалла, то есть Черная Пантера, станет Звездным Лордом.

"А что, если? .." выйдет в августе 2021 года на Disney +.

На фоне пандемии, компания больше вкладывается в производство сериалов для стриминговой платформы. После успеха "ВандаВижн", появились "Локи", "Сокол и Зимний солдат", "Соколиный глаз".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Marvel выпускает сериал "Локи"

Вышел трейлер анимационного сериала "M.O.D.O.K.". Это злодей студии Marvel под именем Mental Organism Designed Only for Killing. Дословно - Психический Организм, предназначенный только для убийства. У персонажа есть кризис среднего возраста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Капитан Америка станет зомби». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Самое читаемое
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 4932
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4266
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3690
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 3330
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3294
Культура
Дэвид Линч снял клип
Дэвид Линч снял клип
 Просмотров: 9
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
 Просмотров: 387
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021 Просмотров: 108
Евровидение-2021: когда и где смотреть выступление Украины
Евровидение-2021: когда и где смотреть выступление Украины Просмотров: 549
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
1
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Голосов: 104
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть