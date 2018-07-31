Какой фильм Украина отправит на Оскар

Украинские фильмы будут отбирать на премию "Оскар". Фото: открытые источники

Украинский оскаровский комитет 1 августа начнет прием заявок фильмов на премию Американской киноакадемии "Оскар".

Прием заявок продлится до 15 августа. В это время комитет будет предоставлять кинематографистам консультации, сообщили в Госкино.

Далее с 16 по 28 августа заявки будут пересматривать.

29 августа объявят фильм-номинант на премию "Оскар".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" лента-номинант должна соответствовать следующим требованиям:

1. Полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 мин.), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

2. Доминантным языком ленты не должен быть английский.

3. Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 года. Прокат должен продолжаться не менее 7 дней подряд.

4. До первоначального проката в кинотеатрах запрещается трансляция фильма-номинанта на телевидении или в Интернете и выпуск его на DVD, но разрешается предыдущее участие в кинофестивалях.

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За 7 месяцев 2017-го в прокат вышло 15 фильмов украинского производства. До конца года состоятся премьеры еще более 20 лент.

В 2010-м, по данным Госкино, в кинотеатрах не было показано ни одного украинского фильма. А в 2016 - их было уже 30.