Какие тренды будут доминировать в музыке

В США может усилиться влияние европейской музыки, потому что впервые в американский чарт Billboard попала песня из "Евровидения". Это работа нидерландца Дункана Лоренса Arcade, победившего в прошлом году. Фото: ToneDen

В западной музыке будет доминировать рэп и диско. Так считает Алексей Донцов, основатель портала MUZVAR и сонграйтер. Рассказал журналу "Країна" про заметные тренды и когда они придут в Украину.

"Последние два года в западной музыке преобладает рэп, - говорит Алексей Донцов. - Всегда был, но как коллаборация. Теперь выходит на передний план. Это вульгарные образы реперок Карди Би, Megan Thee Stallion, Doja Cat. Тексты в основном очень откровенные. Сами же треки одинаковые, такие можно сделать за 3 минуты. Мир упрощается, информация не должна тяготить. Это прослеживается в мелодиях. Влияет тик-ток. Каждый артист хочет туда попасть. Чтобы именно в этом приложении напевали и даже обезьянничали. Трек делают ради 5-10 секунд, остальные - пустое. К сожалению, сегодня не нужны длинные песни, нет времени построить драматургию и насладиться ею. В творчество добавляют элементы рэпа исполнительницы, которые отнюдь не ассоциируются с речитативами. Например, Кристина Агилера.

Со слишком сексуализированным рэпом контрастирует южнокорейский K-pop. Возможно, поэтому популярен. Это как отдельная планета. Тексты в основном о самовыражении, с призывами "Будь собой, не прячься". Темы нейтральные, в K-pop будто размыто понятие гендера. Трудно сказать, какого пола исполнитель.

Из-за карантина в кризисе жанры, требующие концертной атмосферы и больших площадок. Через ютюб рок-группам трудно проявить себя. Хотя есть коллективы-исключения, как Imagine Dragons. Чтобы удержаться, коллаборации с реперками идут полным ходом. Такую стратегию выбрала поп-рок группа Maroon 5. Записали дуэты с Карди Би и Megan Thee Stallion, но выпускают и привычные песни для своей аудитории.

В массовой музыке еще продержится мода на диско. С таким же названием выпустила альбом австралийка 52-летняя Кайли Миноуг. Мегауспешная пластинка Дуа Липы Future Nostalgia. От каждого трека из нее негде было спрятаться. Похожие кусочки 1970-х есть у канадца The Weeknd, однако уже пытается осовременивать.

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В Украину тренды доходят медленнее. Только недавно в альбоме Тины Кароль появились обращения к прошлому. Билли Айлиш наделала шума по миру, но новые песни у нас уже не обсуждают. Также нам не понятен феномен некоторых западных топовых звезд. Тейлор Свифт близка американцам, однако не нам. Самая дорогая приглашенная звезда - Ариана Гранде. За участие в американском шоу "Голос" получила 25 миллионов долларов. Это колоссальная сумма. Хотя делает обычный качественный тин-поп, без прорывных вещей для музыкальной индустрии. Есть топовые артисты, которые могут годами ничего не создавать, но не слезать с трона. Или выпускают одинаковую музыку, как Адель и Лана Дель Рей. Разница в том, что в США таких тронов может быть 20, а у нас - один. Из-за уровня жизни у нас ходят не на все концерты любимых исполнителей, выбирают одного.

Диктует тренды все же Америка, однако может усилиться влияние европейской музыки. Недавно впервые в истории песня с Евровидения попала в американский чарт Billboard. Это работа нидерландца Дункана Лоренса Arcade. Зашла на американский рынок через год после его победы. По просмотрам перегнал шведку Лорин, которая 2012-го доказала, что Евровидение - это конкурс не местечковых песен, а настоящих хитов".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 22 апреля.

В марте состоялась музыкальная премия "Грэмми". Рекордсменами стали Бейонсе и Тейлор Свифт, лучшей новой исполнительницей - реперка Megan Thee Stallion. Выступила на церемонии вместе с Cardi B.