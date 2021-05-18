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вторник, 18 мая 2021 10:11

Какие страны выступят в первом полуфинале Евровидения-2021

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Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал Евровидения-2021. Конкурс начнется в 22:00. Организаторы конкурса утвердили песни 18 участников и определили порядок их выступлений. В первом полуфинале выступит и Украина.

Автор: facebook.com/eurovision.evrobachennya
  Украина будет выступать в первом полуфинале сегодня
Украина будет выступать в первом полуфинале сегодня

Евровидение состоит из двух полуфиналов: первый проводится сегодня, второй - 20 мая. Во втором этапе будут выступать еще 17 участников. С каждого полуфинала будут избирать по 10 стран, которые пройдут в финал. Всего в финале выступят 26 стран: Нидерланды как страна, которая в этом году принимает конкурс, пять стран-основателей Евровидения - Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания - и еще 10 претендентов.

В первом полуфинале страны будут выступать в следующем порядке:

Автор: eurovision.tv
  Порядок выступлений стран в первом полуфинале
Порядок выступлений стран в первом полуфинале

Литва - группа The Roop с песней Discoteque;

Словения - Ана Соклич с песней Amen;

Россия - Manizha с песней Russian Woman;

Швеция - Туссе с песней Voices;

Австралия - Монтень с песней Technicolour;

Северная Македония - Василий Гарванлиев с песней Here I Stand;

Ирландия - Лесли Рой с песней Maps;

Кипр - Елена Цагрину с песней El Diablo;

Норвегия - TIX с песней Fallen Angel;

Хорватия - Альбина с песней Tick-Tock;

Бельгия - Hooverphonic с песней The Wrong Place;

Израиль - Эден Алене с песней Set Me Free;

Румыния - Roxen с песней Amnesia;

Азербайджан - Самира Эфенди с песней Mata Hari;

Украина - Go_A с песней Shum;

Мальта - Дестини Чукуньере с песней Je me casse;

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Украина сегодня выступит предпоследней. Песня Shum, с которой группа Go_A будет представлять страну, выполнена в стиле электронной народной музыки. Украинцы смогут голосовать за всех претендентов в первом полуфинале, кроме участников от своей страны.

65-е Евровидение пройдет в Роттердаме. Победителем прошлого конкурса был представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. 18 и 20 мая пройдут первый и второй полуфиналы. В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал, на котором определится победитель Евровидения-2021. В Украине трансляцию конкурса можно будет посмотреть сразу на двух телеканалах - СТБ и "UΛ: Первый". Трансляция первого полуфинала начнется 18 мая в 22:00.

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Дата
18
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