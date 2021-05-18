Какие страны выступят в первом полуфинале Евровидения-2021

Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал Евровидения-2021. Конкурс начнется в 22:00. Организаторы конкурса утвердили песни 18 участников и определили порядок их выступлений. В первом полуфинале выступит и Украина.
Евровидение состоит из двух полуфиналов: первый проводится сегодня, второй - 20 мая. Во втором этапе будут выступать еще 17 участников. С каждого полуфинала будут избирать по 10 стран, которые пройдут в финал. Всего в финале выступят 26 стран: Нидерланды как страна, которая в этом году принимает конкурс, пять стран-основателей Евровидения - Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания - и еще 10 претендентов.
В первом полуфинале страны будут выступать в следующем порядке:
Литва - группа The Roop с песней Discoteque;
Словения - Ана Соклич с песней Amen;
Россия - Manizha с песней Russian Woman;
Швеция - Туссе с песней Voices;
Австралия - Монтень с песней Technicolour;
Северная Македония - Василий Гарванлиев с песней Here I Stand;
Ирландия - Лесли Рой с песней Maps;
Кипр - Елена Цагрину с песней El Diablo;
Норвегия - TIX с песней Fallen Angel;
Хорватия - Альбина с песней Tick-Tock;
Бельгия - Hooverphonic с песней The Wrong Place;
Израиль - Эден Алене с песней Set Me Free;
Румыния - Roxen с песней Amnesia;
Азербайджан - Самира Эфенди с песней Mata Hari;
Украина - Go_A с песней Shum;
Мальта - Дестини Чукуньере с песней Je me casse;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда
Украина сегодня выступит предпоследней. Песня Shum, с которой группа Go_A будет представлять страну, выполнена в стиле электронной народной музыки. Украинцы смогут голосовать за всех претендентов в первом полуфинале, кроме участников от своей страны.
65-е Евровидение пройдет в Роттердаме. Победителем прошлого конкурса был представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. 18 и 20 мая пройдут первый и второй полуфиналы. В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал, на котором определится победитель Евровидения-2021. В Украине трансляцию конкурса можно будет посмотреть сразу на двух телеканалах - СТБ и "UΛ: Первый". Трансляция первого полуфинала начнется 18 мая в 22:00.
Комментарии