Как сегодня будет проходить финал Евровидения-2018

Финал Евровидения в Лиссабоне состоится в субботу, 12 мая, в 22:00.
Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, также на телеканале UA: Первый.
Об этом сообщает Eurovision.ua.
Комментировать прямой эфир будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и победительница Евровидения-2016 Джамала. Видео из комментаторской студии будет транслироваться в прямом эфире на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый.
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Во время трансляции можно будет задать вопрос комментаторам в YouTube-чате.
За победу в финале будут бороться 26 участников. Выступят в следующем порядке:
01. MELOVIN - Украина
02. Amaia y Alfred - Испания
03. Lea Sirk - Словения
04. Ieva Zasimauskaite - Литва
05. Cesar Sampson - Австрия
06. Elina Nechayeva - Эстония
07. Alexander Rybak - Норвегия
08. Claudia Pascoal - Португалия
09. SuRie - Великобритания
10. Sanja Ilić & Balkanika - Сербия
11. Michael Schulte - Германия
12. Eugent Bushpepa - Албания
13. Madame Monsieur - Франция
14. Mikolas Josef - Чехия
15. Rasmussen - Дания
16. Jessica Mauboy - Австралия
17. Saara Aalto - Финландия
18. EQUINOX - Болгария
19. DoReDos - Молдова
20. Benjamin Ingrosso - Швеция
21. AWS - Венгрия
22. Netta - Израиль
23. Waylon - Нидерланды
24. Ryan O'Shaughnessy - Ирландия
25. Eleni Foureira - Кипр
26. Ermal Meta e Fabrizio Moro - Италия.
Португальский певец Сальвадор Собрал, который одержал победу в Евровидении-2017 в Киеве безапелляционно высказался относительно нынешних конкурсантов. Песню Toy израильской участницы Нетти певец назвал жахливою.За это Собрала пристыдили в сети.
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