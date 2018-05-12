Как сегодня будет проходить финал Евровидения-2018

MELOVIN откроет финал Евровидения-2018. Фото - obozrevatel

Финал Евровидения в Лиссабоне состоится в субботу, 12 мая, в 22:00.

Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, также на телеканале UA: Первый.

Об этом сообщает Eurovision.ua.

Комментировать прямой эфир будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и победительница Евровидения-2016 Джамала. Видео из комментаторской студии будет транслироваться в прямом эфире на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый.

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Во время трансляции можно будет задать вопрос комментаторам в YouTube-чате.

За победу в финале будут бороться 26 участников. Выступят в следующем порядке:

01. MELOVIN - Украина

02. Amaia y Alfred - Испания

03. Lea Sirk - Словения

04. Ieva Zasimauskaite - Литва

05. Cesar Sampson - Австрия

06. Elina Nechayeva - Эстония

07. Alexander Rybak - Норвегия

08. Claudia Pascoal - Португалия

09. SuRie - Великобритания

10. Sanja Ilić & Balkanika - Сербия

11. Michael Schulte - Германия

12. Eugent Bushpepa - Албания

13. Madame Monsieur - Франция

14. Mikolas Josef - Чехия

15. Rasmussen - Дания

16. Jessica Mauboy - Австралия

17. Saara Aalto - Финландия

18. EQUINOX - Болгария

19. DoReDos - Молдова

20. Benjamin Ingrosso - Швеция

21. AWS - Венгрия

22. Netta - Израиль

23. Waylon - Нидерланды

24. Ryan O'Shaughnessy - Ирландия

25. Eleni Foureira - Кипр

26. Ermal Meta e Fabrizio Moro - Италия.

Португальский певец Сальвадор Собрал, который одержал победу в Евровидении-2017 в Киеве безапелляционно высказался относительно нынешних конкурсантов. Песню Toy израильской участницы Нетти певец назвал жахливою.За это Собрала пристыдили в сети.