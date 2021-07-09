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четверг, 22 июля 2021 16:23

Как работает мастерская львовского скульптора - фото
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Среди работ мастера гипсовый бюст Тараса Шевченко
Фото: Валерий Шмаков
Петр Дзиндра в своей мастерской
Мемориальная доска дирижеру Николаю Кацала
Скульптуры основательницам общества "Надсянье"
В мастерской все имеет свое место

Львовский скульптор Петр Дзындра работает в области монументально-мемориальной скульптуры и создал множество работ.

Мастерская художника расположена в центре Львова, здесь много рабочего инвентаря и готовых работ. Основным учителем и отцом называет тестя Евгения Дзындру. Именно он является автором скульптур львовских львов, что стоят у входа в Ратушу.

Gazeta.ua скульптор рассказал, что именно этот человек научил его всему.

"Этот удивительный человек оставил мне в наследство мудрые советы школы творческой жизни, научил понимать и чувствовать пластику камня, его тайны, видеть и предвидеть в нем произведение искусства, воспринимать его музыку", - вспоминает мужчина.

К тестю-скульптору художник тянулся всегда, вместе творили , по словам Петра Дзындры.

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"Каждый день бывал в его мастерской, помогал в скульптуре. Он получил заказ на мемориальную таблицу для Трускавца первооткрывателю минеральных вод Теодору Торосевичу. Делали ее вдвоем. Он работал над портретом, а я над декором и текстом. Это наша первая совместная работа".

Полное интервью с Петром Дзындрой читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

В Черкасской области житель с. Шевченково Виктор Голуб тонны снега превращает в настоящие скульптуры. Уже 40 лет подряд он делает под двором снежные скульптуры. Теперь это место для зимних фотосессий.

Автор: Оксана КНЯЖИК; Фото: Валерий ШМАКОВ
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