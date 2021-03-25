Как и благодаря кому популяризируется украинский киноконтент

Платформа SWEET.TV начала подписывать контракты с украинскими киностудиями

Недавно министр культуры Ткаченко сообщил, что в ближайшее время Украина начнет производить кинопродукцию на украинском языке для платформ Netflix, SWEET.TV и других сервисов. Вообще, в Министерстве культуры рассматривают новые программы по финансированию украинской киноиндустрии. Также ожидается введение системы "рибейтов" - возврат средств за вложенные иностранными компаниями деньги.

Среди украинских зрителей спрос на отечественные кинофильмы вырос после Революции Достоинства. На волне интереса украинские теле- и кинопроизводители сплотились вокруг идеи создания фильмов и сериалов. Так, в 2015 году образовалась инициативная группа #КіноКраїна, в состав которой вошли ведущие украинские киноделы. Инициатива повлияла на принятие закона о государственной поддержке кинематографии, который поспособствовал увеличению украинского кинопроизводства.

Действительно, в последнее время, национальные кинокомпании производят конкурентоспособный продукт. Так, например, украинский фильм "Киборги" установил рекорд по кассовым сборам среди национальных фильмов, собрав за 2 дня больше 8 млн грн - его посмотрело более 106 тысяч зрителей. Это неоспоримый факт того, что украинцы заинтересованы в просмотре "своих" фильмов.

Однако, наибольший интерес к отечественному кинопродукту демонстрируют онлайн-кинотеатры. В январе 2019 года один из ОТТ-сервисов Украины, платформа SWEET.TV, начала подписывать контракты с украинскими киностудиями, в результате чего в видеотеке платформы в легальном доступе появился ряд недоступных ранее украинских лент, таких как "Захар Беркут", "Полина" , "Атлантида", "Забытые", "Номера" Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова, "Дикое Поле", "Цена правды", "Поводырь", "Черкассы", "Киборги" и другие. Это помогло сервису, не только ответить актуальным запросам украинского потребителя получить украинский контент, но и собрать на платформе SWEET.TV крупнейшую библиотеку отечественных и украиноязычных фильмов. Также, чтобы поддержать украинское кинопроизводство, онлайн-кинотеатр договорился с украинскими медиагруппамиы о покупке их телесериалов, которые были собраны в библиотеку эксклюзивов на сервисе. А сериалы от 1+1 даже начали выходить за сутки до их премьеры на телевидении.

Что примечательно, пандемия коронавируса и карантин усилили вес онлайн-кинотеатров не только на ТВ-пространстве. Знаковым событием в марте 2020 года стала первая в Украине премьера фильма, которая презентовалась параллельно с сеансами в кинотеатрах. Это была онлайн-презентация премьеры украинского фильма "Сказка старого мельника".

Таким образом, начав транслировать премьеры и лицензируя новинки кинопроката, и не только украинского производства, онлайн-кинотеатры в Украине подхватывают мировой тренд, который демонстрируют HBO, Netflix и Amazon Prime. Уже сейчас эти гиганты бюджетируют больше денег на производство собственного контента, чем самые большие киностудии США. Более того, некоторые ленты Netflix в последние годы стабильно получают различные кинонаграды, включая Оскар.

Поэтому стриминг сервисы будут все больше влиять на мировой кинематограф, и станут определяющим вектором его развития киноиндустрии в ближайшие десятилетия. Для Украины это хороший знак, ведь платежеспособной аудитории становится все больше, а следовательно развитие и популяризация украинского и локализованного киноконтента будет расти.