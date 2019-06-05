Как "Чернобыль" открыл людям правду

Автор: belsat.eu Чернобыль HBO стал открытием для украинцев

Жители постсоветских стран, которые сейчас с ужасом смотрят сериал "Чернобыль" от HBO, воспринимают аварию на Чернобыльской АЭС, как иностранцы, так как они также не знали правды о случившемся.

Такой вывод сделал украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Белсат".

"Теперь уже американцы рассказывают новому поколению украинцев и белорусов, через какую безысходность прошли их народы после Чернобыльской трагедии. И многие удивляются этому, как иностранцы, так как многие живут почти как иностранцы в своих собственных странах, поскольку тема Чернобыля до сих пор оставалась якобы на периферии их сознания", - объяснил он.

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Портников заметил, что авария на военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске стала неожиданной иллюстрацией к показу американского сериала "Чернобыль".

"Российский зритель, конечно, тоже смотрит" Чернобыль "и ужасается. А рядом с ним горит Дзержинск и гражданин не знает, может доверять официальной информации о новой аварии. Что на самом деле произошло на военном заводе, какие последствия аварии для людей и экологии? И это не первая, и не последняя такая "послечернобыльская" катастрофа ", - сказал журналист.

Американский сценарист и режиссер мини-сериала HBO "Чернобыль" Крейг Мейзин открыл подробности создания некоторых персонажей картины. В частности, образ Ульяны Хомьюк - председателя правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии, был написан с двух американок украинского происхождения.