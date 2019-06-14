Кайли Миноуг и Вилли Нельсон: музыкальные премьеры ожидают нас в этом месяце?

Австралийка Кайли Миноуг выпустит сборник лучших песен. cdn.ppcorn.com

Предлагаем ознакомиться с интересными музыкальными новинками второй половины июня.

20 июня

Ирландские рокеры Two Door Cinema Club представляют 4-й альбом. Будет называться False alarm - "ложная тревога". На релизе будут дуэтные треки с африканской группой Mokoomba и американским рэпером Open Mike Eagle.

Two Door Cinema Club известны необычными и яркими клипами. В поддержку нового альбома они выпустили видео Satellite, стилизованное под фантастические фильмы о космосе.

В пластинку войдет 12 треков.

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21 июня

Американский исполнитель кантри Вилли Нельсон выпустит 69-й альбом. Будет называться Ride me back home - "Отвези меня домой". Одноименный трек уже можно прослушать. Рассказывает о чувстве ностальгии и тоске по родному городу.

Отвези меня домой, к лучшему месту

Где синее небо, и солнце, и много места", - поет Нельсон.

Пластинка будет состоять 11 композиций.

27 июня

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг выпустит сборник лучших хитов под названием Step Back in Time: The Definitive Collection. В релиз войдет одна новая композиция - совместная работа с Робби Уильямсом Kids. Всего на пластинке будет 30 треков.

Американская певица Майли Сайрус выпустила клип On the roll в поддержку 5 сезона сериала "Черное зеркало". Артистка предстала в образе своей героини многосерийного фильма Эшли О - поп-вокалистки, которая стала жертвой шоу-бизнеса.