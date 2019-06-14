Кайли Миноуг и Вилли Нельсон: музыкальные премьеры ожидают нас в этом месяце?

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 153
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 225
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 5634
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 315
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 468
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1728
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3357
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3303
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24921
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7785
Фото
Все фото
9
5
4
4
4
&quot;Район Беверли-Хиллз&quot; возвращается: первые фото со съемочной площадки
"Район Беверли-Хиллз" возвращается: первые фото со съемочной площадки
Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни
Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал &quot;Чернобыль&quot;
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Начались съемки драмы &quot;Другой Франко&quot;
Начались съемки драмы "Другой Франко"
Видео
Все видео
День отца: подборка фильмов о папах и детях
День отца: подборка фильмов о папах и детях
Кадры сериала "Чернобыль" сравнили с реальными событиями
Кадры сериала "Чернобыль" сравнили с реальными событиями
"97% украинцев захотят стать русскими" - в Британии представили шокирующий сериал
"97% украинцев захотят стать русскими" - в Британии представили шокирующий сериал
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1755
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3033
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5310
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 423
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 21:45

Кайли Миноуг и Вилли Нельсон: музыкальные премьеры ожидают нас в этом месяце?

  Комментировать
Кайли Миноуг и Вилли Нельсон: музыкальные премьеры ожидают нас в этом месяце?
Австралийка Кайли Миноуг выпустит сборник лучших песен. cdn.ppcorn.com

Предлагаем ознакомиться с интересными музыкальными новинками второй половины июня.

20 июня
Ирландские рокеры Two Door Cinema Club представляют 4-й альбом. Будет называться False alarm - "ложная тревога". На релизе будут дуэтные треки с африканской группой Mokoomba и американским рэпером Open Mike Eagle.
Two Door Cinema Club известны необычными и яркими клипами. В поддержку нового альбома они выпустили видео Satellite, стилизованное под фантастические фильмы о космосе.
В пластинку войдет 12 треков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луна, DaKooka и группа "Мы" будут пропагандировать физическое удовольствие

21 июня
Американский исполнитель кантри Вилли Нельсон выпустит 69-й альбом. Будет называться Ride me back home - "Отвези меня домой". Одноименный трек уже можно прослушать. Рассказывает о чувстве ностальгии и тоске по родному городу.
Отвези меня домой, к лучшему месту
Где синее небо, и солнце, и много места", - поет Нельсон.
Пластинка будет состоять 11 композиций.

27 июня
Австралийская поп-певица Кайли Миноуг выпустит сборник лучших хитов под названием Step Back in Time: The Definitive Collection. В релиз войдет одна новая композиция - совместная работа с Робби Уильямсом Kids. Всего на пластинке будет 30 треков.

Американская певица Майли Сайрус выпустила клип On the roll в поддержку 5 сезона сериала "Черное зеркало". Артистка предстала в образе своей героини многосерийного фильма Эшли О - поп-вокалистки, которая стала жертвой шоу-бизнеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кайли Миноуг и Вилли Нельсон: музыкальные премьеры ожидают нас в этом месяце?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 31554
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 26911
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 22249
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 19243
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 17820
Культура
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
 Просмотров: 153
День отца: подборка фильмов о папах и детях
День отца: подборка фильмов о папах и детях
 1 Просмотров: 360
У старика есть ужасный секрет: самые интересные экранизации Стивена Кинга
У старика есть ужасный секрет: самые интересные экранизации Стивена Кинга Просмотров: 909
Ведущий Дмитрий Комаров женился
Ведущий Дмитрий Комаров женился Просмотров: 2655
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
5
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
5
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
1
59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор
1
Фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див
Голосов: 931
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua