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вторник, 31 августа 2021 17:59

Jerry Heil победила в международном конкурсе и поедет в США

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Jerry Heil победила в международном конкурсе и поедет в США
Jerry Heil победила в Djooky Music Awards. Фото: instagram.com/thejerryheil

Артистка 25-летняя Jerry Heil победила в международном музыкальном конкурсе Djooky Music Awards. Она поедет в американский Лос-Анджелес, где будет записывать песни.

Об этом сообщает "СЛУХ". Также радостной новостью поделилась исполнительница в Instagram.

Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil. - Gazeta.ua) стала первой украинкой, которая победила в конкурсе. В Djooky Music Awards участвуют более 100 стран. Победитель мог выбрать или премию в размере $ 20 тыс., или работу над треками в американской студии Capitol Records. Певица выбрала запись песен.

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В 2020 году Djooky Music Awards основали Андрей Даховский, который был представителем лейбла Universal Music в Украине, и продюсер Брайан Малуф, известный по работе с Мадонной, Queen и другими.

Конкурс проводят раз в квартал в онлайн-формате. Музыканты регистрируются на платформе и подают песни, за которые голосуют пользователи. Со времени основания в конкурсе приняли участие более 13 тыс. исполнителей из 125 стран.

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