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понедельник, 21 октября 2019 21:45

Известный вратарь совершает убийство без мотива - поэт рассказал о творчестве нобелевского лауреата

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Известный вратарь совершает убийство без мотива - поэт рассказал о творчестве нобелевского лауреата
Австрийский писатель Петер Гандке получил Нобелевскую премию по литературе за "влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта". Фото: theguardian.com

Гандке решил не осуждать государство за военные преступления.

Об этом говорит поэт и переводчик Василий Лозинский. Рассказал Gazeta.ua о творчестве лауреата Нобелевской премии по литературе, австрийского писателя Петера Гандке.

- Выбор кандидатуры Гандке был неожиданным, поскольку речь шла о неевропоцентричности премии. Видимо, в том смысле, что автор - евроскептик и отрицал критику Запада в Балканском конфликте. Также он конструирует литературное произведение с определенной перспективы гендерного равенства в тексте.

Проза Гандке с сегодняшней перспективы успешнее его пьес. Поэзия является лишь незначительной частью творчества. Наиболее известные - повести, в частности "Страх вратаря перед пенальти". А зрителям известный сценарий с поэтическими элементами фильма "Небо над Берлином", написанный в соавторстве с режиссером Вимом Вендерсом.

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Гандке привлек к себе внимание еще в 1960-е годы эпатажными заявлениями о бессилии литературы, в частности немецкоязычных писателей послевоенной "Группы 47". А также провокационными пьесами, в частности "театральным эссе" "Надругательство над публикой". Стал впоследствии прежде всего авторитетным писателем-бунтарем, знаковым прозаиком протестного поколения. Присуждению ему Нобелевской премии предшествовали обширные материалы в медиа, посвященные его 75-летнему юбилею, а также празднование 70-летней деятельности немецкого издательства Suhrkamp. Издавало в те годы авангардную и интеллектуальную литературу. Считалось левого политического направления, в послевоенной Германии сыграло роль важной альтернативной интеллектуальной институции, которая ставила своей целью проработку истории и преодоление травмы фашизма.

Читателей Гандке разочаровала поддержка, которую автор выразил в 1996 году для Сербии в своих путевых репортажах. По мнению большинства, решил не осуждать государство за военные преступления и тем самым занял позицию одной из сторон конфликта.

Можете разъяснить формулировку Нобелевского комитета: "влиятельная работа, которая с лингвистической изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта"? В чем актуальность Гандке?

- В присуждении премии комитет Шведской академии имел целью подчеркнуть поколенческое значение Гандке в 1960-е и после массовых протестов в 1968 году, в частности, против войны во Вьетнаме. Хотя еще с этих времен автор сохранял свою прежде всего художественную, а не политическую автономность и суверенность. Его "лингвистическая изобретательность" до сих пор актуальна из-за своей прозрачности, простоты и непосредственности. Некоторые его произведения следует прочитывать в контексте прозы Франца Кафки. Гандке сосредотачивается на индивидуальных ощущениях мира, которые выражены в еще более неспектакулярном стиле. Скрупулезно, но без лишних деталей описывает новый опыт человека в освоении тогдашнего мира.

Как актуальную я понимаю определенную "экологичность" такого мировосприятия, в частности в информационной сфере. И общественную тревогу как внутреннее состояние современного человека, которую Гандке сформулировал очень аутентично.

Какое произведение выделяете как самое выдающееся в активе писателя?

- О мастерстве и стиле Гандке свидетельствуют повести "Страх вратаря перед пенальти", "Женщина-левша", "Короткое письмо перед долгим прощанием", "Без желания нет счастья". Тематика автора - это социальная или семейная драма и эмансипация женщины, а также глобализированный капиталистический мир, однако в его тогдашнем варианте с 1970-х. В произведении "Без желания нет счастья" Гандке пишет о своей матери и своем происхождении из австрийской провинции. Эту повесть считают важной для понимания его творчества.

Как Гандке воспринимает и исследует язык, слово?

- То, что язык является также предметом описания в прозе - это сегодня редкость в литературе после менее ответственных постмодернистских "языковых игр". Язык у Гандке передает отчужденность и уединенность персонажей, является лишь несовершенным коммуникативным средством и причиной недопонимания. Как, например, в повести "Страх вратаря перед пенальти" об известном вратаре Блохе, впоследствии обычном монтажнике и тогда безработном. Совершает убийство без мотива, скрывается от полиции, через газеты узнает о преследовании и попадает в тюрьму. Персонажи у Гандке раз за разом читают газеты и ходят в кино, и эту часть медийной реальности он рисует очень плакативно. Язык и понимание мира через него, будто придирчивое созерцание публики за вратарем и мячом - это аллегория Гандке.

Почему Гандке практически не известен в Украине?

- У нас Гандке обрел популярность в более давние, еще советские годы. А в конце 1990-х появилась единственная книга его произведений на украинском языке - сборник повестей "Женщина-левша". Сейчас процент переводной немейнстримной литературы в Украине вообще уменьшился после общего недавнего роста издательских мощностей. А немецкоязычная литература - пожалуй, наиболее нежанровая из европейских - издается относительно мало.

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В столице Швеции Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе. Награду за 2018-й присудили польской писательнице украинского происхождения Ольге Токарчук, за 2019-й - австрийцу Петеру Гандке.

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