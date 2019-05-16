Издали биографию Кузьмы Скрябина для детей

Игорь Панасов написал три книги серии "Выдающиеся украинцы". www.facebook.com

В серии "Выдающиеся украинцы" киевского издательства IPIO вышла книга "Кузьма Скрябин".

"Среди современных детей Кузьма, наверное, самый популярный музыкант, - говорит соавтор книги Игорь Панасов. - А значит, при помощи его истории легче добиться одной из главных целей серии "Видатні українці" - мотивировать читателей воплотить в жизнь свою мечту. Также серия выстраивает цепочку, которая объединяет старшее поколение с младшим ".

Книги серии "Выдающиеся украинцы" рассказывают о детстве героев, их мечтах, жизненном путь и достижениях в формате художественного повествования, дополненноого яркими рисунками.

Главы "Кузьма Скрябин" называются "Гитара, что спасала от слез" - о первом инструменте будущей звезды, "Панк-рок в Новояворовске" - о подростковых музыкальных экспериментах в маленьком галицком городе, "Время становиться доктором" - об учебе на стоматолога по просьбе родителей, "Дорога на Берлин" - о нескольких авантюрных путешествиях в Германию на автомобиле "Победа", знакомство и дружбу с всемирно известный группой "Камуфляж", "Шанс" - об участии в телевизионном талант-шоу, "Шутки на корпоративах", "Больше живых инструментов" - о периоде когда группа "Скрябин" отошла от классического электронного звучания.

Что самое важное узнает юный читатель о Скрябине, как поймет, что прочитал биографию выдающегося человека?

- Что успех Кузьмы Скрябина - это, в первую очередь, любовь. Без большой, чистой, реальной и не без горечи любви не произошло бы то, что произошло. Родители с первых дней закладывали в него мощнейшие чувства. В школе он повстречал друзей, не боялся вкладывать себя. Музыку Кузьма полюбил абсолютной любовью, которая длилась всю его жизнь. А рядом с ним по жизни шла женщина, с которой они построили свой мир, она стала его лучшим другом и которой он дарил все лучшее.

Это лишь авторское предположение, но если родители подарят своему ребёнку детство в любви и радости, то шанс, что он реализует свою мечту и будет счастлив, вырастет примерно до 100%.

Какие источники информации использовали, особенно детали первых лет жизни?

- Интервью самого Кузьмы, родителей, друзей и коллег. Другие книги о нем.

Все эпизоды биографии обработаны литературно в достаточной мере, чтобы дети могли окунуться в ее чтения как в захватывающий фильм, а не как в хрестоматию.

Что для себя новое открыли в личности Андрея Кузьменко, работа над книгой позволила по-новому посмотреть на его творчество?

- Ничего нового не узналось - по фактажу из его биографии и карьеры. Единственное, что действительно оставило большое послевкусие - это ощущение мощной энергии, которой обладал Кузьма. Это тоже не новость, конечно. Но пройдя с ним виртуальный путь от начала до конца, проживая с ним жизнь и умирая с ним, остаёшься наедине с ощущением, будто тебя только что перекрутило в воронке огромного смерча. Воронка выплюнула тебя с высоты на землю вместе с обломками мебели, старыми часами, чемоданами и кусками забора, и ты понимаешь, что вот она - сила. Невероятная человеческая сила и энергия. Возможно, поэтому его хватало на всех. Ведь он был не просто артистом. Он был другом каждого из нас.

Родные Андрея читали книгу перед печатью. Нам было важно, чтобы книга была утверждена его близкими. Жизнь любой звезды окружена массой слухов и домыслов - нам не хотелось, чтобы история Кузьмы вышла набором баек, которые не имеют отношения к реальности. Поэтому текст прочитала вдова Светлана, она же передала материал маме Андрея Ольге Михайловне. Реакция была очень позитивной - мы ожидали, что нам придется переписать половину книги. В результате мы внесли только несколько правок и добавили интересные факты о Кузьме, которые попросили подчеркнуть его родственники. Например, то, что он блестяще владел польским языком.

Чем отличалась работа над этой книгой с предыдущими о Валериии Лобановском и Леониде Каденюке?

- Кузьма – артист, то есть человек эмоций, в первую очередь. Поэтому и рассказ о нем – во многом история чувственная, построенная на творческих порывах героя. Каденюк и Лобановский – это, по сути, ученые, каждый в своей сфере. Их жизнь была построена, в основном, на принципах суровой дисциплины и накоплении профессиональных знаний. Конечно, это повлияло на разницу в тональности книг.

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Соавтором книги "Кузьма Скрябин" стала Мария Рубан. "Написала большую часть текста, я помогал ей с поиском источников, редактированием материала, его структурированием и оформлением, говрит Игорь Панасов. - Для нее это была первая книга серии, над которой она работала, а для меня – третья. В дальнейшем она станет самостоятельным автором "Видатних українців". Кроме того, я взял на себя коммуникационную часть работы – общение с издателем и с вдовой Кузьмы Светланой". Также в серии "Выдающиеся украинцы" выходили книги "Роксолана" - автор Александра Шутко. "Игорь Сикорский" - автор Олег Промахов, "Любомир Гузар" - автор Ольга Опанасенко. .