Издали биографию Кузьмы Скрябина для детей

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 33268
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 882
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1296
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2034
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 747
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6193
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7299
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
10
3
10
25
8
Искусство в прозрачной сфере: во Львове открыли необычную выставку
Искусство в прозрачной сфере: во Львове открыли необычную выставку
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
&quot;Рисовал всех президентов Украины&quot; - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Видео
Все видео
"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"
"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"
Вышел трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"
Вышел трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"
Первый полуфинал Евровидения-2019: вживую
Первый полуфинал Евровидения-2019: вживую
Сергей Михалок выпустил клип на песню "Коалы"
Сергей Михалок выпустил клип на песню "Коалы"
Вышел трейлер скандального фильма о Василии Стусе
Вышел трейлер скандального фильма о Василии Стусе
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 270
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9279
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 63
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 16:22

Издали биографию Кузьмы Скрябина для детей

  Комментировать
Издали биографию Кузьмы Скрябина для детей
Игорь Панасов написал три книги серии "Выдающиеся украинцы". www.facebook.com

В серии "Выдающиеся украинцы" киевского издательства IPIO вышла книга "Кузьма Скрябин".

"Среди современных детей Кузьма, наверное, самый популярный музыкант, - говорит соавтор книги Игорь Панасов. - А значит, при помощи его истории легче добиться одной из главных целей серии "Видатні українці" - мотивировать читателей воплотить в жизнь свою мечту. Также серия выстраивает цепочку, которая объединяет старшее поколение с младшим ".

Книги серии "Выдающиеся украинцы" рассказывают о детстве героев, их мечтах, жизненном путь и достижениях в формате художественного повествования, дополненноого яркими рисунками.

Главы "Кузьма Скрябин" называются "Гитара, что спасала от слез" - о первом инструменте будущей звезды, "Панк-рок в Новояворовске" - о подростковых музыкальных экспериментах в маленьком галицком городе, "Время становиться доктором" - об учебе на стоматолога по просьбе родителей, "Дорога на Берлин" - о нескольких авантюрных путешествиях в Германию на автомобиле "Победа", знакомство и дружбу с всемирно известный группой "Камуфляж", "Шанс" - об участии в телевизионном талант-шоу, "Шутки на корпоративах", "Больше живых инструментов" - о периоде когда группа "Скрябин" отошла от классического электронного звучания.

Что самое важное узнает юный читатель о Скрябине, как поймет, что прочитал биографию выдающегося человека?

- Что успех Кузьмы Скрябина - это, в первую очередь, любовь. Без большой, чистой, реальной и не без горечи любви не произошло бы то, что произошло. Родители с первых дней закладывали в него мощнейшие чувства. В школе он повстречал друзей, не боялся вкладывать себя. Музыку Кузьма полюбил абсолютной любовью, которая длилась всю его жизнь. А рядом с ним по жизни шла женщина, с которой они построили свой мир, она стала его лучшим другом и которой он дарил все лучшее.

Это лишь авторское предположение, но если родители подарят своему ребёнку детство в любви и радости, то шанс, что он реализует свою мечту и будет счастлив, вырастет примерно до 100%.

Какие источники информации использовали, особенно детали первых лет жизни?

- Интервью самого Кузьмы, родителей, друзей и коллег. Другие книги о нем.

Все эпизоды биографии обработаны литературно в достаточной мере, чтобы дети могли окунуться в ее чтения как в захватывающий фильм, а не как в хрестоматию.

Что для себя новое открыли в личности Андрея Кузьменко, работа над книгой позволила по-новому посмотреть на его творчество?

- Ничего нового не узналось - по фактажу из его биографии и карьеры. Единственное, что действительно оставило большое послевкусие - это ощущение мощной энергии, которой обладал Кузьма. Это тоже не новость, конечно. Но пройдя с ним виртуальный путь от начала до конца, проживая с ним жизнь и умирая с ним, остаёшься наедине с ощущением, будто тебя только что перекрутило в воронке огромного смерча. Воронка выплюнула тебя с высоты на землю вместе с обломками мебели, старыми часами, чемоданами и кусками забора, и ты понимаешь, что вот она - сила. Невероятная человеческая сила и энергия. Возможно, поэтому его хватало на всех. Ведь он был не просто артистом. Он был другом каждого из нас.

Родные Андрея читали книгу перед печатью. Нам было важно, чтобы книга была утверждена его близкими. Жизнь любой звезды окружена массой слухов и домыслов - нам не хотелось, чтобы история Кузьмы вышла набором баек, которые не имеют отношения к реальности. Поэтому текст прочитала вдова Светлана, она же передала материал маме Андрея Ольге Михайловне. Реакция была очень позитивной - мы ожидали, что нам придется переписать половину книги. В результате мы внесли только несколько правок и добавили интересные факты о Кузьме, которые попросили подчеркнуть его родственники. Например, то, что он блестяще владел польским языком.

Чем отличалась работа над этой книгой с предыдущими о Валериии Лобановском и Леониде Каденюке?

- Кузьма – артист, то есть человек эмоций, в первую очередь. Поэтому и рассказ о нем – во многом история чувственная, построенная на творческих порывах героя. Каденюк и Лобановский – это, по сути, ученые, каждый в своей сфере. Их жизнь была построена, в основном, на принципах суровой дисциплины и накоплении профессиональных знаний. Конечно, это повлияло на разницу в тональности книг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЛакіБукс представляет украинским детям книгу про математика-муравья - Рустам Гильфанов

Соавтором книги "Кузьма Скрябин" стала Мария Рубан.

"Написала большую часть текста, я помогал ей с поиском источников, редактированием материала, его структурированием и оформлением, говрит Игорь Панасов. - Для нее это была первая книга серии, над которой она работала, а для меня – третья. В дальнейшем она станет самостоятельным автором "Видатних українців". Кроме того, я взял на себя коммуникационную часть работы – общение с издателем и с вдовой Кузьмы Светланой".

Также в серии "Выдающиеся украинцы" выходили книги "Роксолана" - автор Александра Шутко. "Игорь Сикорский" - автор Олег Промахов, "Любомир Гузар" - автор Ольга Опанасенко. .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Издали биографию Кузьмы Скрябина для детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 56846
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 38641
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 33295
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31348
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26298
Культура
Напоминает воздушный шарик: продали самую дорогую скульптуру в мире
Напоминает воздушный шарик: продали самую дорогую скульптуру в мире Просмотров: 72
В храме УГКЦ уничтожили аутентичные росписи начала ХХ в.
В храме УГКЦ уничтожили аутентичные росписи начала ХХ в. Просмотров: 342
ЛакіБукс представляет украинским детям книгу про математика-муравья - Рустам Гильфанов
ЛакіБукс представляет украинским детям книгу про математика-муравья - Рустам Гильфанов Просмотров: 27
Состоится концерт гуцульской обрядовой песни
Состоится концерт гуцульской обрядовой песни Просмотров: 243
"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"
"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
6
Лещенко требует от Луценко представления на себя
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 751
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua