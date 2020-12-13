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воскресенье, 13 декабря 2020 17:59

Избран лучший европейское фильм года

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Избран лучший европейское фильм года
Актером номер один в Европе признали Мадса Миккельсена, актрисой - Паулу Бер. Фото: Donald Tong from Pexels

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года. Победу одержала лента из Дании "Еще по одной". Церемония объявления лауреатов состоялась 12 декабря в онлайн-формате.

Об этом сообщается на странице киноакадемии.

Создатель "Еще по одной" Томас Винтерберг получил награду еще и как лучший режиссер и сценарист вместе с Томасом Линдгольном.

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Победная лента рассказывает о школьных учителях, которые решили проверить на себе научную теорию о том, что каждый человек с момента рождения страдает от недостатка алкоголя в крови. Поэтому решили каждое утро выпивать небольшую дозу спиртного.

Актером номер один в Европе признали Мадса Миккельсена, актрисой - Паулу Бер. Среди документальных лент лучшей избрана "Коллектив", снятую режиссером из Румынии Александром Нанау.

Стивен Содерберг стал продюсером церемонии "Оскар" 2021-го. Сам же получил награду киноакадемии за фильм "Траффик" 2000-го. В том же году имел пять номинаций за "Эрин Брокович" с Джулией Робертс.

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