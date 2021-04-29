Избрали директора Украинского культурного фонда

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
2 Просмотров: 351
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 459
Топ-10 мест за небольшие деньги: где отдохнуть вдвоем на майские праздники
Топ-10 мест за небольшие деньги: где отдохнуть вдвоем на майские праздники
Просмотров: 279
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 261
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 774
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 387
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 756
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
6
6
5
10
21
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Видео
Все видео
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Украинские киношники не хотят разговаривать ни о чем другом, кроме войны
Украинские киношники не хотят разговаривать ни о чем другом, кроме войны
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 261
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 774
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 387
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1305
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 360
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 20:51

Избрали директора Украинского культурного фонда

  Комментировать
Избрали директора Украинского культурного фонда
Владислав Берковский победил в конкурсе на должность исполнительного директора УКФ. Фото: Детектор медиа

В конкурсе на должность исполнительного директора УКФ победил Владислав Берковский - директор Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Г.С.Пшеничного.

"Как по мне, конкурс состоялся на достойном уровне. От кандидатов не было нареканий. Придерживались требований и правил. Все было в открытом доступе, голосование было видно онлайн, - говорит Ирина Чужинова, руководитель аналитического отдела УКФ. - Лично не знакома с Владиславом, встреча с коллективом состоится в ближайшее время. Все эти три года работа УКФ всегда была в интенсивном режиме, в довольно сжатые сроки. Сейчас продолжаются переговоры и процесс заключения договоров о предоставлении гранта, поэтому Владислава ожидает быстрая динамика нашей деятельности. В начале это требует много усилий, чтобы быстрее разобраться в операционных процессах. Фигура исполнительного директора является ключевой, поэтому ждем продолжения работы по правилам, существовавшим эти три года.

Наблюдательный совет избрал человека, который знает систему государственного управления, разбирается в бюджетном финансировании и управлении средствами, имеет опыт руководства большим коллективом и институтом. Эти факторы, по-моему, повлияли на избрание Владислава.

С его речи пока рано делать какие-то выводы. В ней говорилось о доработке новой долгосрочной стратегии. Приоритеты могут меняться, но сама организация уже состоялась. Модель уже является определенной, не думаю, что ее менять. Это согласовывает Министерство культуры и информационной политики. На данный момент, в приоритетах культурное многообразие, это поддержка украинского языка, кроссекторальные проекты. В прошлом году добавили, например, развитие туризма. Это общие приоритеты, а в пределах каждого программа еще больше уточняет, под каждый из экспертами избирается точечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии

Что касается бурного обсуждения первого конкурса, мы благодарны, что обществу не безразлично. Общественный контроль обеспечивает прозрачность. После первого конкурса были направлены обращения в Наблюдательный совет УКФ и Минкульт, с замечаниями и вопросами. То, что это было услышано - абсолютно здоровый процесс развития гражданского общества. Изменения проходят не незаметно, а вызывают интерес и, возможно, озабоченность.

Поддержка Юлии Федив вызвана тем, что не так много мощных культурных менеджеров ее уровня в Украине. Кадровый голод в культуре ощущается до сих пор. Поэтому решение Юлии не подаваться на конкурс вызвало обеспокоенность. Потому что государство должно быть заинтересовано в сотрудничестве с менеджерами. Теми, кто доказал работой свою состоятельность. С командой с нуля создала фонд. Все придумывали архитектуру конкурсных программ, разрабатывали стратегию, принципы и механизмы работы. За такой короткий срок проделать такую ​​титаническую работу мало кому удается.

Как по мне, за эти годы УКФ смог построить механизм прозрачного и конкурентного распределения бюджетных средств. Это было первоначальной целью УКФ, по результатам нам это удалось. Увеличение культурных проектов понятно заметно. Соотношение заявителей, которых мы поддерживаем - это 25% - государственные учреждения, бюджетный сектор, 75% - это неприбыльные и частные организации. Появляется больше возможностей, привлекается широкая аудитория. Также начали развивать такое важное направление, как экспертиза в художественной среде. Все наши форму заявления учитывают потребности менеджмента. Он в Украине только начинает развиваться, нуждается в усилении. Делаем много вебинаров, запустили образовательные курсы.

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не смогла избрать нового исполнительного директора во время первого конкурса. Фавориткой конкурса тогда стала Анастаcия Рагимова, но ни один претендент на должность не набрал большинства голосов.

До этого три года должность исполнительного директора УКФ занимала Юлия Федив. За день до конкурса заявила, что не будет участвовать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избрали директора Украинского культурного фонда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Погромы вспыхнули из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 36256
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 8676
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7065
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4482
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 4464
Культура
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
 1 Просмотров: 189
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
7
 Просмотров: 405
Pixar выпустит новый мультфильм
Pixar выпустит новый мультфильм Просмотров: 126
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
 Просмотров: 243
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
6
Летом газ для населения не подешевеет
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
2
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 92
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть