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четверг, 03 мая 2018 17:15

Иван Дорн собирает деньги на танцевальную школу в Уганде

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Иван Дорн собирает деньги на танцевальную школу в Уганде
Иван Дорн снял документальный фильм об африканских детях в Китае. Фото - bit.ua

Украинский певец Иван Дорн выпустил документальный фильм Power Of Afrika. Его премьера состоялась 2 мая на независимом американском онлайн-издании Complex.

С помощью этого фильма Дорн хочет привлечь внимание к проблемам африканских детей и собрать деньги на новую танцевальную школу для них.

Съемки проходили в Уганде, где артист снимал свой последний клип на трек Afrika.

"Я приехал в Африку, чтобы снять обычное музыкальное видео. Но в итоге эта поездка переросла в глобальный социальный проект, на который наша команда не рассчитывала, но пройти мимо тоже не смогла. Мы со съемочной группой провели в Уганде шесть дней. Этого было достаточно , чтобы влюбиться в людей, полных надежды, любви к танцу, к музыке, жизни, несмотря на то, что последняя каждый день испытывает их на прочность. Помочь построить танцевальную школу мы сочли своим долгом, ведь она будет заражать любовью к жизни еще сотни сердец! " - сказал Иван Дорн в интервью bit.ua.

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Краудфандиновую кампанию по сбору средств для школы в Уганде запустило сообщество Masaka Kids Africana, которое помогает сиротам и детям из малообеспеченных семей получать образование и заниматься творчеством. Приобщиться можно на платформе GoFundMe.

Украинский певец Иван Дорн получил звание "лучшего артиста России" по версии "MTV Россия". Об этом передает российский телеканал.
"Если мне достанется ЕМА, я поблагодарю всех, кому она не досталась. Спасибо!" - говорил ранее Дорн.

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