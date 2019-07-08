Ирэна Карпа спела в дебютном альбоме своего басиста

Басист группы Qarpa выпустил сольный альбом. report.if.ua

Электронный музыкант Артур Даниелян выпустил дебютный альбом Bootlegger's Dream под псевдонимом Dan Alien. На релизе есть совместная композиция с Ирэной Карпой - Angel123. Послушать можно тут.

"Это, пожалуй, была самая спонтанная песня в моей жизни. Артур просто ставил свои новые треки, а я, поедая черешню в студийной кухне, начала пританцовывать и мурлыкать с полным ртом. "Слушай, а и правда, не так много есть классных танцевальных вещей с украинскими текстами. Такой себе просто дэнс для Сен-Тропе. Надоело мне там Тимати слушать. Пошли, запишемся". Так и вышел "Ангел" - ироничный, легкий и танцевальный", - рассказывает певица. Даниелян играет на басу в группе Карпы уже в течение 20 лет.

Начиная с 1 июля Артур Даниелян выкладывал по песне с альбома Bootlegger's Dream в сутки. Их можно скачать бесплатно или внести любую сумму. Все собранные средства пойдут на развитие науки в Украине.