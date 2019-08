Иностранных музыкантов в Украине привлекают люди, а отворачивает политика - организатор фестиваля UPark

Иностранных исполнителей отворачивает политика, бедность, отсутствие инфраструктуры.

Об этом Gazeta.ua рассказал организатор музыкального фестиваля UPark Николай Исидоров.

Что артистов привлекает в Украине, а что наоборот?

- Привлекают люди и атмосфера. А отворачивает политика, бедность, отсутствие инфраструктуры. У нас нет даже дорог, по которым можно проехать. А когда мы делаем фестиваль, и городская администрация начинает на единой артерии капитальный ремонт - это тоже не способствует мероприятию.

Венгерский фестиваль Sziget заплатил Бруно Марсу гонорар за выступление 5 млн евро. В Киеве никогда таких денег не соберешь. Бюджет Sziget - 25 млн евро. 20 из них покрывают спонсоры. У нас спонсоры на всю Украину не имеют столько бюджетов, чтобы давать такие деньги. Грузия сделала национальную программу Check In Georgia. Государство доплачивает артистам, закрывает часть гонорара, чтобы зрители могли покупать билеты за доступные деньги. У нашего города другие приоритеты.

К сожалению, пока мы не можем рассчитывать ни на финансовую поддержку, ни на чисто административную. Нам даже сначала отказали в продлении работы общественного транспорта, потому что мы не стоим в графике культурных событий Киева. Затем благодаря Управлению туризма и промоций КГГА нам все же продолжили маршрутки. Но мы получали от наших гостей жалобы на то, что их продолжили только на бумаге. Имею в виду, гарантий никто никаких предоставить не может.

Учитывая безвиз и большую доступность фестивалей в Европе, насколько важны такие мероприятия в Украине?

- Конечно, важны. У нас фестиваль среди рабочей недели. Человек после работы приехал, получила удовольствие, кайфонул, поехал домой поспать, утром снова на работу и снова приехал на фестиваль.

А чтобы поехать на европейский, нужен как минимум отпуск. У нас не все люди живут в формате постоянного отпуска. Средний - две недели. Сколько людей могут посетить фестивали за две недели? Мало.

К тому же посетители будут помнить это годами. Такие моменты - как свет в конце тоннеля. Это не сходить куда-то просто поесть в ресторан. Это культурное развитие, наполнение внутреннего мира.

Насколько велика покупательная способность украинцев?

- На европейском фестивале примерно 20-30 процентов зрителей - это 40 лет плюс. От 40-а до 60-ти. У нас люди 50-ти и более лет - априори бедные. Не могут отдать деньги за поход на такое мероприятие. Я бы очень хотел, чтобы расходы на фестиваль люди чувствовали так же, как на поход в кино. Чтобы ты просто заплатил деньги и не почувствовал, что теперь тебе месяц надо экономить.

Международный рок-фестиваль UPark проводят в Киеве с 2016-го. Цель мероприятия - организация выступлений самых актуальных музыкантов современности. В этом году проходил 16-18 июля на территории столичного парка развлечений Sky Family Park на берегу Днепра. Выступили 12 артистов и коллективов, среди которых Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves.