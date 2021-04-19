"Индиана Джонс 5" пополнился звездным составом

Американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет археолога и искателя приключений Индиану Джонса. Новый фильм снимет режиссер "Логана" Джеймс Мэнголд. Фото: Pinterest

Летом начнутся съемки нового фильма об Индиане Джонсе. Стало известно, кто снимется в продолжении франшизы.

Датский актер Мадс Миккельсен снимется в "Индиане Джонс 5" вместе с Фиби Уоллер-Бридж и Гаррисоном Фордом. Последний вернется к роли археолога и авантюриста.

Впервые с 1981 года кино про Индиану Джонса будет снимать не Стивен Спилберг. Он останется продюсером ленты. Режиссером станет американский кинематографист Джеймс Мэнголд, снявший супергеройский боевик "Логан: Росомаха" и биографическую драму "Аутсайдеры".

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Датский актер Мадс Миккельсен больше всего известен ролями в фильмах "Еще по одной", "Доктор Стрэндж", "Бунтарь Один. Звездные войны" и сериале "Ганнибал".