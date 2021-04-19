"Индиана Джонс 5" пополнился звездным составом

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 729
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 387
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1071
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 549
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1368
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 675
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1746
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 963
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
5
10
21
6
5
Фильм шел с обязательной пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Видео
Все видео
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Донбасс можно показать так, что будет похож на Сирию
Донбасс можно показать так, что будет похож на Сирию
Вакарчук звучит так, будто в горле застрял ежик и не может выкашлять
Вакарчук звучит так, будто в горле застрял ежик и не может выкашлять
Немец спас карпатских буйволов
Немец спас карпатских буйволов
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 729
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 387
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1116
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2079
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 351
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
понедельник, 19 апреля 2021 00:45

"Индиана Джонс 5" пополнился звездным составом

  Комментировать
&quot;Индиана Джонс 5&quot; пополнился звездным составом
Американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет археолога и искателя приключений Индиану Джонса. Новый фильм снимет режиссер "Логана" Джеймс Мэнголд. Фото: Pinterest

Летом начнутся съемки нового фильма об Индиане Джонсе. Стало известно, кто снимется в продолжении франшизы.

Датский актер Мадс Миккельсен снимется в "Индиане Джонс 5" вместе с Фиби Уоллер-Бридж и Гаррисоном Фордом. Последний вернется к роли археолога и авантюриста.

Впервые с 1981 года кино про Индиану Джонса будет снимать не Стивен Спилберг. Он останется продюсером ленты. Режиссером станет американский кинематографист Джеймс Мэнголд, снявший супергеройский боевик "Логан: Росомаха" и биографическую драму "Аутсайдеры".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимет еще два сезона своего хита

Датский актер Мадс Миккельсен больше всего известен ролями в фильмах "Еще по одной", "Доктор Стрэндж", "Бунтарь Один. Звездные войны" и сериале "Ганнибал".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Индиана Джонс 5" пополнился звездным составом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 6660
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 6471
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 6462
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5526
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3852
Культура
Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"
Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"
5
 Просмотров: 1845
Режиссер "Чернобыля" создает новый проект для Netflix
Режиссер "Чернобыля" создает новый проект для Netflix Просмотров: 99
Создали мультик об истории гуцулов
Создали мультик об истории гуцулов Просмотров: 153
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
 Просмотров: 1512
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
25
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
5
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
3
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
2
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
Голосов: 90
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть