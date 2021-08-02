"Играешь супермена" - после измены Вера Брежнева потанцевала на барной стойке

Вера Брежнева выпустила клип на песню "Розовый дым". Фото: instagram.com/ververa

Певица 39-летняя Вера Брежнева презентовала видео работу на песню "Розовый дым". Опубликовали клип на официальной YouTube-страничке лейбла Meladze Music.

О премьере звезда объявила в Instagram.

"Многим хочется узнать больше о моей жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить. Но сейчас все, что кто-нибудь о ней знает, - это слухи, предположения и догадки. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я" - подписала она ролик.

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Режиссером клипа выступил Алан Бадоев. Автором слов и музыки является Константин Меладзе.

Певица и ведущая одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" Вера Брежнева поделилась лайфхаками для бюджетного путешествия Барселоной. Во время съемок шоу артистке пришлось жить два дня на €100 в столице Испании. Звезда посоветовала набирать воду в фонтанах, ведь пол-литровая бутылка стоит около €2.