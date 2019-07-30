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вторник, 30 июля 2019 15:48

И в Канны, и на Оскар: снимут украинский фильм про Чернобыль

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И в Канны, и на Оскар: снимут украинский фильм про Чернобыль
Мирослав Слабошпицкий снимет фильм о Чернобыле. Фото: utro.ru

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий снимет в Украине фильм о Чернобыльской зоне.

Проект получил названий The Anthropocene.

По словам режиссера, он планирует создать эпический экологический триллер, "космическую одиссею" двух дозиметристов в зоне полного отселения людей.

The Anthropocene станет одним из самых дорогих фильмов, которые сняли в Украине.

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Ленту планируют выдвинуть на Ос кар в категории "лучший зарубежный фильм" и показать на Каннском фестивале.

Слабошпицкий предполагает, что The Anthropocene может стать его последней работой.

Продюсером выступил Олег Кохан. У проекта уже есть около 50% финансирования от американских фондов. Остальную часть средств планируется получить от государственного фонда Украины.

Режиссер Мирослав Слабошпицкий получил мировую известность, сняв фильм "Племя" о глухонемых подростков. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году.

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