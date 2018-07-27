Художники из разных стран поддержали благотворительную акцию Фонда Александра Фельдмана "Искусство милосердия"

К акции "Искусство милосердия", организованной Международным благотворительным фондом "Фонд Александра Фельдмана", присоединились художники из 34 стран – участники І Международной открытой выставки акварельной живописи. Они передали организаторам акции четыре работы, чтобы внести свою лепту в поддержку проектов Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.

Участники I Международной открытой выставки акварельной живописи передали организаторам акции четыре свои работы

Участники I Международной открытой выставки акварельной живописи передали организаторам акции четыре свои работы

Участники I Международной открытой выставки акварельной живописи передали организаторам акции четыре свои работы

"Мы всецело поддерживаем идеи гуманизма, благотворительности и необходимость привлечения искусства для решения важных социально-гуманитарных и экозащитных задач, на которых основана проводящаяся сейчас акция "Искусство милосердия". Поэтому мы хотим передать несколько картин, представленных на нашей выставке, организатору акции – Международному благотворительному фонду "Фонд Александра Фельдмана". Верим, что средства, вырученные от их продажи, принесут реальную пользу в деле помощи нуждающимся в ней людям и животным", - говорится в письме-обращении, подписанном участниками І Международной открытой выставки акварельной живописи "Наш Удивительный Мир"/"Our Wonderful World".

Участники I Международной открытой выставки акварельной живописи передали организаторам акции четыре свои работы

Кроме того, художники провели в Социально-гуманитарном мультикомплексе творческий пленэр "Акварельный Экопарк" и создали семиметровую акварель. Ее они тоже подарили Фонду Александра Фельдмана. Это произведение интернационального изобразительного искусства станет еще одним новым лотом проекта "Искусство милосердия".

Как отмечают организаторы акции "Искусство милосердия", присоединиться к ней могут все желающие. "Мы благодарны художникам за внимание к нашему проекту и идеям. Их работа в прямом смысле спасет не одну жизнь, - отмечает основатель Международного благотворительного фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман. - Мы хотим сломать стереотипы и донести людям, что благотворителем может стать каждый, независимо от уровня личного благосостояния. Кто-то сделает репост в социальной сети, кто-то поможет распространить информацию через СМИ. Главное – объединиться и вместе делать добро. "Искусство спасает", - не просто красивая фраза, а алгоритм, уже проверенный предыдущими нашими аукционами".

Напомним, что І Международная выставка акварельной живописи "Наш Удивительный Мир"/"Our Wonderful World" проходила в Галерее "АВЭК" с 15 по 22 июля. Харьковчане и гости города смогли увидеть более 150 работ художников-акварелистов из 34 стран.

Также напомним, что благотворительная акция "Искусство милосердия", которая стартовала в мае этого года, на днях подвела итоги первого этапа: собрано 3 млн 50 тыс. грн. Эти средства в зависимости от пожеланий участников акции распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом" или Центра реабилитации рукокрылых. Сейчас "Искусство милосердия" продолжается в онлайн-режиме – все желающие могут выбрать понравившееся произведения на сайте Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.

Участники I Международной открытой выставки акварельной живописи передали организаторам акции четыре свои работы