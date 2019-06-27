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пятница, 28 июня 2019 21:45

Хочу, чтобы люди cчитали наши альбомы самыми важными в десятилетии — Мэттью Хили

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Хочу, чтобы люди cчитали наши альбомы самыми важными в десятилетии — Мэттью Хили
Лидер The 1975 Мэттью Гили хочет превзойти достижения группы Radiohead. NME.com

Английский квартет The 1975 выступит 1 августа на арт-заводе "Платформа", Киев. Исполняют инди-рок с элементами эмбиента, электроники и R&B. Их сравнивают с Talking Heads, Prince, My Bloody Valentine, Майклом Джексоном и Sigur Rós Постоянно экспериментируют. На лирику The 1975 повлияло творчество режиссера фильмов "Один дома", "Клуб завтрак" и "Бетховен" Джона Хьюза. В текстах The 1975 поднимаются темы одиночества, любви, взросления, равнодушия, наркотиков, надежды, смерти и страха. Типичные для картин кинематографиста.

Музыканты приедут в поддержку 4 альбома Notes on a Conditional Form, но сыграют и известные хиты - "Sex", "Girls", "Ugh", "Love Me", "Give Yourself A Try" и "Love It If We Made It ".

"Нам нужно сделать что-то вроде"OK Computer "Radiohead и" The Queen Is Dead "The Smits. Хочу что-то оставить после себя. Хочу, чтобы люди, вспоминая прошлое, думали, что наши записи были важнейшими в десятилетии ", - рассказывает фронтмен коллектива Мэттью Хили.

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В 2018-м английская группа The 1975 выпустила альбом о любви в интернете A Brief Inquiry into Online Relationships. "Каким будет мир через 15 лет, если сейчас это наша базовая реальность? Я модернист, я не поддерживаю регресс. Люблю движение вперед, люблю технологии. Люблю роботов. Я обеими руками за будущее, если у нас оно будет ", - рассказал лидер группы Мэттью Хили.

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