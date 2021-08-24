Хит "Украина!" спели в необычном миксе капеллы и битбокс

Фото: предоставил МХВВ

Киевский "Маленький хор Василия Великого" к 30 годовщине независимости Украины выпустил свою версию легендарного хита "Украина!" авторства Тараса Петриненко.

Группа предлагает совершенно новый современный взгляд на песню - микс редкой сейчас капелла и битбокс авторства Nadim Gandzya.

"Своей деятельностью стараемся по-новому подавать для широкой общественности некоторые известные произведения, а также популяризировать сам жанр акапелла", - говорит Ярина Чепига, основательница Маленького хора Василия Великого и автор обработки на песню "Украина!".

Аранжировщица музыкальными приемами подчеркивает важные акценты стихотворения Тараса Петриненко и позволяет по-новому вслушаться в знакомый нам текст. Кстати, автор похвалил акапелльную версию своего произведения и пожелал успеха в его распространении.

Вместе с релизом на стримингових сервисах, мир увидел еще клип на обновленную композицию. В видео снялись два десятка друзей коллектива - музыканты, актеры и просто близкие люди. По сюжету, хористы пересматривают свои детские патриотические фото в кинотеатре, которые вспоминают им их мечты о будущем, встречая знаменательные моменты из жизни Украины за последние 30 лет.

Над видео работали пара киевских фильммейкеров с "Natalka Production" - Дмитрий Каминский и Наталья Буковская.

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"Видеорядом пытались напомнить некоторые достижения государства за время независимости и задать праздничное настроение всем украинцам. В клипе певцы поднимаются спуском к Музею истории Украины как к финальной точке. Встречают по дороге друзей и зовут их идти вместе. Смысл, который мы здесь заложили - в том, что нужно объединяться, и любой путь будет проще. Музей здесь - символ истории, которую создают украинцы, поэтому будущее зависит от нас самих", - объясняет Буковская, которая в проекте, среди прочего, обеспечила режиссуру и съемочный процесс.

Маленький хор Василия Великого - киевский акапельный ансамбль в составе шести человек. В репертуаре - духовные, народные, классические хоровые произведения, а также поп- и рок-произведения в собственных музыкальных обработках. Дискография "Маленького хора ..." содержит полнометражный рождественский альбом "Город меда" и четыре позаальбомные сингла. Сейчас секстет завершает студийную работу над сборником религиозных песен.