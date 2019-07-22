Григория Потемкина сыграл австралиец Джейсон Кларк. thr.com

Британская актриса Хеллен Миррен сыграла Екатерину Великую в сериале от HBO.

Премьера 1-го сезона состоится в этом году, будет состоять из 3 частей. Называется "Екатерина Великая".

Расскажет о последних годах правления российской царицы и ее отношениях с фаворитом Григорием Потемкиным. Режиссером стал Филип Мартин.

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2006-го Хеллен Миррен сыграла в костюмированной драме о Елизавете II "Королева". Благодаря этой роли она была удостоена премии "Оскар".