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пятница, 20 декабря 2019 10:05

Хедлайнером Atlas Weekend станет Twenty One Pilots

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Хедлайнером Atlas Weekend станет Twenty One Pilots
popcorn Atlas Weekend-2020: хедлайнером фестиваля станет американский дуэт Twenty One Pilots

Вторым одним хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который состоится в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, станет американский дуэт Twenty One Pilots.

"Тwenty one pilots – второй хедлайнер Atlas Weekend 2020! Авторы одного из лучших альбомов последнего десятилетия, следующим летом в Киеве!", - говорится в сообщении в Facebook пресс-служба фестиваля.

Twenty One Pilots – дуэт из Колумбуса, штата Огайо, США. Группу создали в 2009 году, сейчас в ее состав входят Тайлер Джозеф и Джош Дан. Кроме прочего группа известна своим хитом Heathens, который стал саундтреком к фильму "Отряд самоубийц".

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30 января 2019 года Twenty One Pilots выступили в Киеве.

Первыми хедлайнерами Atlas Weekend стали британская инди-рок-группа ALT-J, а также американский рэпер A$AP ROCKY.

Верка Сердючка представила новую песню Make It Rain Champagne. Она удивила фанов новым звучанием.

Впервые эту композицию Андрей Данилко, выступающий в амплуа Сердючки, спел 12 ноября, на концерте в Киеве.

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